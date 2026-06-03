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nv.ua logonv
3 Июня 2026, 22:53
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На Землю обрушилась мощная магнитная буря уровня G4

Период спокойной синоптической обстановки подходит к концу — скорость солнечного ветра начала расти, на Землю надвигается мощная магнитная буря уровня G4.

На Землю обрушилась мощная магнитная буря уровня G4.
На Землю обрушилась мощная магнитная буря уровня G4.

Эксперты сообщили, что в центре солнечного диска произошла сильная вспышка, которая, скорее всего, направлена на Землю. За ней из того же места последовала ещё одна вспышка — продолжается период усиления геомагнитной активности, передает nv.ua

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, с 3 по 6 июня продлится затяжная магнитная буря с пиком возмущений 4−5 июня, когда из-за сочетания прогнозируемых вспышек ожидается геошторм уровня STORM G4.

Ученые Центра прогнозирования космической погоды не прогнозируют значительных временных или повторяющихся особенностей солнечного ветра, которые могут спровоцировать мощную магнитную бурю в период 3−5 июня.

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если прибавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не переставать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь

  • Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки.
  • Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду.
  • Пересмотреть ежедневный рацион — отдать предпочтение легким блюдам и отказаться от алкоголя.
Источник
nv.ua logonv
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