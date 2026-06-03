На Землю обрушилась мощная магнитная буря уровня G4.

Эксперты сообщили, что в центре солнечного диска произошла сильная вспышка, которая, скорее всего, направлена на Землю. За ней из того же места последовала ещё одна вспышка — продолжается период усиления геомагнитной активности, передает nv.ua

По прогнозу ученых British Geological Survey Geomagnetism, с 3 по 6 июня продлится затяжная магнитная буря с пиком возмущений 4−5 июня, когда из-за сочетания прогнозируемых вспышек ожидается геошторм уровня STORM G4.

Ученые Центра прогнозирования космической погоды не прогнозируют значительных временных или повторяющихся особенностей солнечного ветра, которые могут спровоцировать мощную магнитную бурю в период 3−5 июня.

Известно, что G-индекс характеризует интенсивность геомагнитной бури от 1 до 5 и соответствует К-индексу, если прибавить 4. То есть, например, бури G1 соответствуют К-индексу 5. К-индекс применяют специалисты для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9.

Важно помнить о том, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому лучше отслеживать показатели солнечных вспышек и геомагнитных бурь и не переставать с особой тщательностью следить за собственным здоровьем.

Как уменьшить влияние магнитных бурь