Ученые: Летнее солнце не помогает справиться с дефицитом витамина D.

Исследователи из Ньюкаслского университета пришли к выводу, что многие пожилые люди продолжают испытывать дефицит витамина D даже летом, когда организм должен активно вырабатывать его под воздействием солнечного света.

Результаты работы опубликованы в журнале European Journal of Clinical Nutrition.

Витамин D играет важную роль в поддержании здоровья костей, мышц и иммунной системы. Традиционно считается, что в теплое время года его запасы восполняются естественным образом благодаря ультрафиолетовому излучению. Однако новое исследование показывает, что для некоторых групп населения этот механизм работает значительно хуже, чем предполагалось.

Ученые обследовали почти 300 жителей северной части Великобритании. В исследование вошли люди старше 65 лет, а также представители этнических меньшинств разных возрастов. Участники сдавали анализ крови для определения концентрации витамина D, после чего образцы изучались в специализированной лаборатории.

Полученные данные показали, что проблема носит массовый характер. Более половины пожилых участников имели недостаточный уровень витамина D. Еще более тревожная ситуация наблюдалась среди представителей этнических меньшинств, где распространенность дефицита оказалась выше. При этом сезонного улучшения показателей исследователи практически не зафиксировали. По словам профессора питания и здоровья человека Ньюкаслского университета Бернарда Корфа, результаты стали неожиданностью даже для самих авторов работы.

«Поразительно, что уровень витамина D не вырос даже в летние месяцы, когда мы обычно ожидаем его восстановления. Для людей, живущих на севере Англии, это показывает: солнечного света может быть недостаточно — особенно для пожилых и представителей этнических меньшинств», — отметил ученый.

Специалисты объясняют, что с возрастом кожа хуже синтезирует витамин D под воздействием солнца. Кроме того, пожилые люди зачастую проводят меньше времени на улице. На уровень витамина также могут влиять цвет кожи, особенности питания, климатические условия и образ жизни.

Дефицит витамина D давно связывают с повышенным риском остеопороза, переломов и мышечной слабости. Некоторые исследования также указывают на возможную связь недостатка этого витамина с ухудшением иммунной функции и повышенным риском ряда хронических заболеваний, хотя по этим направлениям научные данные остаются предметом дискуссий.

Авторы работы считают, что существующие рекомендации нуждаются в пересмотре. По их мнению, врачам стоит чаще оценивать уровень витамина D у пациентов из групп риска и при необходимости назначать профилактический прием добавок, а не полагаться исключительно на пребывание на солнце.

Следующим этапом исследования станет поиск более эффективных способов профилактики дефицита. Ученые планируют изучить персонализированные подходы, включая корректировку рациона и стратегии, учитывающие культурные и этнические особенности различных групп населения.