Учёные рассказали, какие мегаполисы мира больше всего подвержены затоплению.

Новое исследование показало, что проседание грунта в сочетании с повышением уровня мирового океана усиливает угрозу затоплений для густонаселённых городов, передает dailymail.com

По данным исследователей, в урбанизированных прибрежных районах относительный уровень моря поднимается в среднем на 6 миллиметров в год — это почти втрое выше глобального показателя, который составляет 2,1 миллиметра ежегодно. Основная причина — не только климатические изменения, но и само состояние суши: города постепенно проседают из-за добычи подземных вод, нефти и большой нагрузки на грунт, которую оказывают многоэтажные здания.

Наиболее уязвимыми оказались мегаполисы Азии и Африки — быстрее всего уровень моря относительно суши растёт в Таиланде, Бангладеш, Индонезии, Нигерии, Египте и Китае. В Джакарте, где проживает около 42 миллионов человек, отдельные районы опускаются со скоростью до 42 миллиметров в год. В среднем город проседает на 13,7 миллиметра ежегодно. Похожая ситуация наблюдается в Тяньцзине, Бангкоке, Лагосе и Александрии.

Авторы исследования подчёркивают, что проблема не только в изменениях климата, но и в самой инфраструктуре конкретного города. Чем тяжелее и плотнее застройка, тем сильнее уплотняется почва под городом. При этом даже небольшое повышение уровня моря увеличивает риск разрушительных наводнений во время штормов и экстремальных осадков.

На этом фоне выделяются страны Скандинавии, где происходит противоположный процесс — в Финляндии и Швеции суша, наоборот, постепенно поднимается. По словам учёных, это последствия последнего ледникового периода — тысячи лет назад огромные ледяные щиты буквально вдавили северные территории в земную кору. После таяния ледников давление исчезло, и сейчас поверхность земли продолжает медленно «восстанавливаться», поднимаясь вверх. Поэтому, несмотря на общий рост уровня мирового океана, относительный уровень моря у берегов Финляндии и Швеции ежегодно снижается.

Ситуацию, однако, ещё можно исправить. Исследователи предлагают ориентироваться на пример Токио — ранее скорость проседания в городе достигала 24 сантиметров в год. После ограничения добычи подземных вод и реформы системы водоснабжения показатели удалось резко снизить. Учёные считают, что грамотное управление ресурсами и городское планирование способны как минимум частично остановить процесс.