У ВИЧ и рака обнаружен одинаковый препятствующий лечению механизм.

Он помогает болезни ускользать от иммунной защиты организма.

Микроокружение тканей с инфицированными ВИЧ иммунными клетками поразительно напоминает микроокружение злокачественных опухолей, показал эксперимент на макаках, который проводился в Северо-Западном университете. Его результаты обнародованы на страницах Frontiers in Immunology.

«Нас интересует сходство с раком, потому что для излечения любого типа злокачественных новообразований необходимо воздействовать на целый ряд факторов, а не на что-то одно. Мы хотим восстановить всю цепочку событий, которые приводят к формированию такой среды», — объясняет молекулярный биолог Рамон Лоренсо-Редондо, один из руководителей исследования.

Сходство с раком обнаружилось в ходе изучения вирусных резервуаров, которые остаются скрытыми в организме даже после лечения. Притаившиеся в них вирусы могут активироваться после отмены терапии, что делает полное излечение невозможным. «Как только лечение прекращается, эти популяции, уже готовые к размножению и неуязвимые для элиминации, вновь запускают каскад событий, которые приводят к заражению новых клеток», — говорит Лоренсо-Редондо.

Предыдущие работы были сосредоточены на идентификации клеток-хозяев для ВИЧ. В новом исследовании основное внимание уделили более широкому тканевому микроокружению.

«Инфицированную клетку можно представить как уютный дом у моря с потрясающим видом на горы, — проводит аналогию исследователь. — Если изменить окружение — проложить через него скоростную трассу, убрать все, что делает его привлекательным, — жильцам придется оттуда съехать. Наша цель — понять, как перестроить это окружение так, чтобы иммунная система смогла проникнуть внутрь, разрушить резервуары и наконец выполнить свою работу».

Опухолеподобные свойства стали очевидны, когда ученые исследовали резервуары вируса иммунодефицита обезьян (ВИО) в кишечнике, где во время терапии выживает большая часть персистирующего вируса. В этом заключалась новизна подхода по сравнению с предыдущими работами, которые фокусировались лишь на образцах крови.

Сочетание методов визуализации и пространственной транскриптомики, объединяющее иммуно-ПЭТ/КТ-навигацию по тканям с геномным анализом высокого разрешения, выявило у вирусного микроокружения важные общие черты с микроокружением так называемыми «холодными», то есть иммунологически подавленных опухолей.

В резервуарах, проявлявших сходство с «холодными» опухолями, наблюдалась повышенная активность биологических путей, связанных с перестройкой тканей и иммуносупрессией. Преходящие резервуары, напротив, больше напоминали «горячие» опухоли, которые вызывают более сильный иммунный ответ и характеризовались повышенным содержанием T-киллеров, нацеленных на уничтожение зараженных клеток.