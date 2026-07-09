Ученые нашли способ уничтожать 99% раковых клеток без химиотерапии.

Исследовательская группа из Университета Райса совместно с коллегами из Техасского университета и Texas A&M разработала технологию «молекулярного отбойного молотка», способную уничтожать до 99% раковых клеток механическим путем.

Как сообщает портал Science Alert, прорывной метод основан на использовании аминоцианиновых молекул — синтетических красителей, которые на протяжении десятилетий применяются в медицинской визуализации для обнаружения новообразований.

Ученые выяснили, что при воздействии ближнего инфракрасного света эти молекулы переходят в состояние синхронной вибрации, работая как наноскопические инструменты для разрушения клеточных структур.

Процесс запускается под воздействием излучения, которое заставляет электроны внутри аминоцианинов формировать плазмоны — коллективные колебания, приводящие в движение всю молекулу целиком.

Частота таких вибраций достигает 40 триллионов раз в секунду. Это движение оказывается достаточно мощным, чтобы физически разрывать мембраны раковых клеток за несколько минут даже при использовании низких доз препарата.

У плазмонов имеется специфическое структурное ответвление, которое помогает молекуле закрепиться на поверхности клетки в момент совершения механического воздействия.