В ВОЗ назвали эффективные способы профилактики рака.

Отказ от алкоголя и табака является одним из наиболее эффективных способов профилактики рака.

По данным организации, наиболее действенным остается комплексный подход, который включает защиту от инфекций, вызывающих рак, с помощью вакцинации против ВПЧ и гепатита В, а также раннюю диагностику.

В ВОЗ напомнили, что снижение воздействия канцерогенов из окружающей и профессиональной сред играет важную роль в профилактике заболевания.