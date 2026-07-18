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18 Июля 2026, 13:30
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В ВОЗ назвали эффективные способы профилактики рака

Отказ от алкоголя и табака является одним из наиболее эффективных способов профилактики рака.

В ВОЗ назвали эффективные способы профилактики рака.
В ВОЗ назвали эффективные способы профилактики рака.

По данным организации, наиболее действенным остается комплексный подход, который включает защиту от инфекций, вызывающих рак, с помощью вакцинации против ВПЧ и гепатита В, а также раннюю диагностику.

В ВОЗ напомнили, что снижение воздействия канцерогенов из окружающей и профессиональной сред играет важную роль в профилактике заболевания.

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