Психологи: Грусть и апатия запускают «каскад» депрессии.

Американские психологи провели дневниковое исследование, чтобы понять, как симптомы депрессии связаны между собой день за днем.

Оказалось, что некоторые из них выступают «узловыми» — провоцируют сразу несколько других. Работа опубликована в журнале British Journal of Psychology

В эксперименте участвовали 363 студента в возрасте около 19 лет из Колледжа Уильяма и Мэри. На протяжении 28 дней каждое утро они заполняли короткий опросник о симптомах депрессии за прошедший день. Депрессия — это не просто «плохое настроение»: она включает устойчивую сниженную эмоциональность, потерю интереса к жизни, нарушения сна и аппетита, усталость, трудности с концентрацией, а в тяжелых случаях — мысли о смерти.

Анализ показал: если в какой-то день были выражены нарушения сна, грустное настроение или трудности с концентрацией, на следующий день с высокой вероятностью нарастало сразу несколько других симптомов. Именно эти три признака можно назвать «воротами», через которые разворачивается депрессивный эпизод.

Когда ученые смотрели на симптомы, появляющиеся одновременно в один день, в центре сети оказывались грусть, усталость и ангедония. Ангедония — это неспособность получать удовольствие от вещей, которые раньше приносили радость: когда любимые занятия внезапно становятся безразличными.

«Эти данные подчеркивают сложность взаимодействия симптомов депрессии и намечают пути для ее лечения», — заключили авторы.

Участники с высоким средним уровнем ангедонии и тревоги за месяц в целом демонстрировали более широкий спектр симптомов. Это означает, что борьба именно с этими проявлениями может давать наибольший терапевтический эффект.