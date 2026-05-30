logos.press.md
30 Мая 2026, 13:00
3
Власти обеспокоились «апатией» молодежи

Почти четверть населения Молдовы составляет молодежь в возрасте от 14 до 34 лет, однако этот сегмент сократился на тревожные 4,2% всего за последние четыре года.

Власти обеспокоились «апатией» молодежи.
Власти обеспокоились «апатией» молодежи.

На фоне демографического спада власти констатировали  еще один феномен - «электоральную апатию» нового поколения, передает logos-pres.md

Этот феномен особенно сильно проявляется в территориях, что подтверждается крайне низкой явкой молодежи — всего 26,3% на последних местных выборах. Сегодня лишь треть примэрий в стране располагает реальными структурами участия или профильной инфраструктурой, такой как молодежные центры. 

Особенно тревожная ситуация сложилась в сельской местности, где проживает большинство молодых людей страны (58%), но где специализированные услуги практически отсутствуют. Более того, менее 25% административно-территориальных единиц сумели сохранить активными местные молодежные советы. Сегодня функция специалиста по делам молодежи зачастую «теряется» внутри подразделений образования или культуры, из-за чего сфера остается без четкого финансирования. 

«Молодежь 360» Чтобы улучшить ситуацию и перейти от разовых мер к четкой стратегии, профильное министерство разработало Программу поддержки местных органов публичной власти «Молодежь 360». Главным новшеством программы станет учреждение Фонда молодежи, в рамках которого из госбюджета местным властям будет выделяться до 100 тыс. леев ежегодно. 

Деньги не будут предоставляться автоматически. Финансирование привяжут к конкретным условиям: примэрии обязаны привлекать молодежь к распределению бюджета, выполнять ключевые показатели эффективности и отчитываться о реальных результатах проектов. Кроме того, работу местных властей начнут оценивать публично с помощью специального рейтинга — «Индекса городов и сел, дружественных к молодежи». 

Это должно подстегнуть здоровую конкуренцию между регионами. Еще одна мера направлена на переход от решений, принимаемых «для молодежи», к процессам, реализуемым «вместе с молодежью». 

Министерство образования и исследований совместно с Национальным агентством по развитию молодежных программ запустит централизованную систему сбора и анализа статистических данных в режиме реального времени, что позволит искоренить существовавшее до сих пор фрагментарное планирование.

Источник
logos.press.md
