Стакан натурального сока в день помогает снизить симптомы депрессии.

Ежедневное употребление одного стакана 100-процентного фруктового сока или смузи способствует снижению симтомов депрессии. К такому выводу пришли ученые из Университета Ньюкасла (Великобритания). Результаты рандомизированного контролируемого исследования, опубликованные в престижном научном издании British Journal of Nutrition, подтверждают, что даже небольшие изменения в ежедневном рационе способны эффективно поддерживать ментальное здоровье человека.

Простой способ достичь нормы

Рекомендация съедать не менее пяти порций (около 400 г) овощей и фруктов в день общеизвестна, однако, например, в Великобритании ей следуют менее 17% взрослых и всего 10% подростков. Главными барьерами на пути к правильному питанию часто становятся высокая стоимость свежих продуктов и нехватка времени на их приготовление.

В четырехнедельном эксперименте приняли участие 42 добровольца, которые изначально употребляли крайне мало растительной пищи — две порции (160 г) в день или меньше. При этом добровольцев разделили на две группы: первая добирала норму исключительно цельными овощами и фруктами, а вторая — заменяла одну из порций стаканом натурального сока или смузи.

Сок против депрессии

Через месяц у представителей обеих групп улучшилось самочувствие.

Однако психологическое тестирование с использованием валидированных опросников выявило важную деталь: у участников, которые пили соки и смузи, показатели депрессии оказались значимо ниже, чем у контрольной группы. Снижение составило в среднем 2,52 балла по 27-балльной шкале — скромный, но статистически достоверный результат.

Ученые отмечают, что это согласуется с прошлыми научными работами, фиксировавшими улучшение мозгового кровообращения и когнитивных функций после употребления цитрусовых соков.

Развенчание мифов

Вопреки распространенным опасениям относительно высокого содержания сахара в свежевыжатых соках, исследователи не обнаружили никаких негативных изменений в метаболических маркерах здоровья участников.

Более того, анализ рациона показал, что соки не заменили собой другие полезные продукты: в обеих группах ежедневное потребление клетчатки выросло одинаково — на 8–10 граммов.

По словам авторов исследования, натуральный сок без добавленного сахара становится недорогой, удобной и безопасной альтернативой цельным фруктам, способной поднять настроение.