Итальянские производители пармезана опасаются за будущее сыра из-за летней жары.

Итальянские производители пармезана обеспокоены будущим оригинального Parmigiano Reggiano из-за проблем, связанных с изменением климата – в частности, с уже наблюдаемой экстремальной жарой летом.

В консорциуме Parmigiano Reggiano, некоторые фермы которого работают еще с конца XIX века, говорят, что экстремальная жара ощутимо влияет на их бизнес, пишет eurointegration.com.ua со ссылкой на reuters.com

В дни, когда температура приближается к 40 градусам, коровы большую часть времени отдыхают, едят меньше и, как следствие, дают примерно на 10% меньше молока, чем в более комфортных погодных условиях.

"Настоящий" пармезан, чтобы соответствовать всем критериям оригинального продукта, производится только в пяти итальянских провинциях, преимущественно в Эмилии-Романье. Также требуется, чтобы коровы, дающие молоко для производства, питались исключительно местной травой и сеном. В последние засушливые годы заготовка травы и сена становится проблемой, так как из-за недостатка осадков трава не растет.

Фермеры нашли решение, установив системы орошения – но теперь платят значительно более высокие счета за электроэнергию. Также увеличились расходы на поддержание надлежащих температурных условий для созревающего сыра (на что уходит от 12 месяцев до более 3 лет).

На двух складах под управлением Magazzini Generali delle Tagliate (MGT) хранится более 500 тысяч головок пармезана общей стоимостью свыше 300 млн евро. По словам директора MGT, в период экстремальной жары в 2026 году дневное потребление электроэнергии для поддержания температурных условий на складе выросло на 30%.

Для экономии затрат на складах установили максимально энергоэффективное оборудование и увеличили долю энергии из возобновляемых источников – однако эти инвестиции также потребовали средств.

В отрасли отмечают, что если в последующие годы лето будет становиться всё жарче, это непременно отразится на количестве и качестве молока, а также на цене продукции.

Пармезан имеет исключительное значение для местной экономики. Ежегодно производство этого традиционного сыра приносит примерно 4,5 млрд евро прибыли. Крупнейшим экспортным рынком являются США.