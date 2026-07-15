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15 Июля 2026, 11:09
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Климатолог: Эль-Ниньо может достичь пика к концу 2026 года

Нынешнее климатическое явление Эль-Ниньо, вероятнее всего, достигнет максимальной интенсивности в декабре 2026 года, после чего начнет постепенно ослабевать в период с февраля по май 2027 года.

Климатолог: Эль-Ниньо может достичь пика к концу 2026 года.
Климатолог: Эль-Ниньо может достичь пика к концу 2026 года.

Такой прогноз дала австралийский климатолог, сотрудник Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» и доцент Университета Нового Южного Уэльса Андреа Тащетто.

Эль-Ниньо представляет собой природное климатическое явление, при котором температура воды в экваториальной части Тихого океана становится аномально высокой. Это нарушает привычное взаимодействие океана и атмосферы и способно вызывать масштабные изменения климата по всему миру, повышая вероятность засух в одних регионах и усиливая осадки и влажность — в других.

По словам специалиста, исторически Эль-Ниньо обычно достигает своего пика в конце календарного года, а затем постепенно затухает в конце зимы и весной в Северном полушарии. Она отметила, что нынешнее явление развивается по классическому сценарию, поэтому, как ожидается, пройдет те же стадии — усиление, пик и последующее ослабление.

Климатолог добавила, что уже сейчас фиксируются признаки, свидетельствующие о сохранении Эль-Ниньо как минимум до конца 2026 года. В частности, температура поверхности воды в тропической части Тихого океана уже превышает ожидаемые значения и, по мере развития явления, должна продолжить повышаться.

Источник
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