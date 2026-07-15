Жара станет еще опаснее: климатолог предупредила об угрожающих изменениях климата.

Лето 2026 года оказалось для многих стран по-настоящему аномальным. Тяжелее всего пришлось Европе: столбики термометров там пробили 40-градусную отметку, что привело к большому количеству человеческих жертв. Однако климатологи предупреждают: такой зной – не аномалия, а полноценный сдвиг, свидетельствующий о тяжелообратимых изменениях климата на Земле, передает mentoday.ru

Тревожным прогнозом, связанным с климатическими изменениями, поделилась профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо. Она обратила внимание, что жара в последние недели установилась не только в Европе, но и в США: согласно прогнозам метеорологической службы страны, на этой неделе в Штатах будет побито более 90 температурных рекордов. Причем большинство из них зафиксируют ночью.

Для здоровья человека это может быть очень опасно – если организм не охлаждается как следует в темное время суток, то риски для его состояния могут проявиться уже на следующий день и усугубиться уже зноем дневным. Так, повышение температуры тела всего на несколько градусов создает угрозу теплового удара и повышает нагрузку на сердце.

По словам Кэтрин Хэйхо, в последние годы лето во всей Северной Америке, как и по миру в целом, становится все более жарким, а сезон волн тепла – более длинным. «При этом сами волны жары оказываются более интенсивными и опасными, чем раньше», — подчеркнула профессор.

Она считает, что зной больше не стоит воспринимать как стандартное летнее явление – условия, с которыми сегодня сталкиваются жители Земли, заметно изменились по сравнению с прошлым. «Это уже не то лето, к которому мы привыкли. Мы не можем позволить себе отмахиваться от волн жары словами "это просто лето"», - подчеркнула климатолог.

По ее мнению, человечеству придется принять и признать тот факт, что глобальный климат меняется и повернуть эти перемены вспять будет совсем не просто. Поэтому и представители власти, и отдельно взятые люди должны принимать меры, чтобы защитить себя, свои семьи и местные сообщества, уверена эксперт.