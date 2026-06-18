Молдова потеряла 460 млн леев за 2023-2025 годы.

В период с 2023 по 2025 годы Молдова потеряла 458,5 млн леев, говорится в аудите об управлении госгарантиями, подготовленном Счетной палатой.

Это средства, которые компании получили в кредит под гарантию государства, но не выплатили ввиду неспособности выполнения платежных обязательств, передает rupor.md

Среди компаний, которые получили гарантированные государством кредиты числятся АО Flamingo-96 (в 1996 г.), ООО Vininvest (в 1994 г.), АО Santek (в 1998 г.), АО Termocom (в 1995 г.) и ГП Moldtranselectro (в 1997-1998 гг.).

Однако свои долговые обязательства они не выполнили полностью и остались должны кредиторам в общей сумме 483 млн леев.

В 2023 году долг компаний уменьшился на 407,8 млн леев (Santek), а в 2025 году на 50,75 млн леев (Vininvest). При этом уменьшение произошло не по причине финансовых поступлений, а ввиду списания долга из-за процессов ликвидации и банкротства.

Так как государство гарантировало эти кредиты, когда компании обанкротились, платежные обязательства легли на плечи государства в лице Министерства финансов.

На конец 2025 года общий долг компаний составляет 24,4 млн леев. В отчете отмечается, что возвращение средств, зависит от того, осталось ли у компаний имущество и насколько эффективно происходят судебные процедуры.