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tsn.ua logotsn
1 Августа 2026, 10:13
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К Земле приближается большой астероид

В NASA объяснили, почему небесный объект получил такой статус и представляет ли он угрозу.

К Земле приближается большой астероид.
К Земле приближается большой астероид.

Уже в ближайшие дни мимо Земли пролетит потенциально опасный астероид. Об этом сообщает NASA, передает tsn.ua

По информации NASA, астероид 173 561 (2000 YV137) максимально приблизится к Земле 9 августа. Его длина составляет около 756 метров, что делает этот космический объект одним из самых больших, которые в ближайшее время пролетят вблизи нашей планеты.

По прогнозам астрономов, минимальное расстояние между астероидом и Землей превысит 5 миллионов километров.

Почему NASA считает его потенциально опасным

В NASA объясняют, что в категорию потенциально опасных относят астероиды, которые отвечают двум критериям: их диаметр превышает 150 метров, а траектория проходит ближе 7,5 миллиона километров от Земли.

Астероид 173561 (2000 YV137) соответствует обоим этим условиям, поэтому автоматически попадает в список потенциально опасных космических объектов.

Есть ли угроза для Земли

Несмотря на статус потенциально опасного, нынешний пролет несет угрозы столкновения с Землей. Астрономы постоянно отслеживают траекторию движения таких небесных тел, чтобы своевременно обнаруживать любые изменения.

В NASA подчеркивают, что классификация «потенциально опасный» не означает неизбежную опасность, а лишь указывает на необходимость регулярного наблюдения за объектом в будущем.

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Источник
tsn.ua logotsn
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