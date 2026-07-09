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tsn.ua logotsn
9 Июля 2026, 21:09
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Ученые выяснили, сколько людей способна выдержать Земля

Человечество уже давно пересекло предел экологической устойчивости.

Ученые выяснили, сколько людей способна выдержать Земля.
Ученые выяснили, сколько людей способна выдержать Земля.

Численность населения Земли достигла примерно 8,3 млрд человек — это самый высокий показатель за всю историю человечества. Об этом сообщает Ecoportal, передает tsn.ua

Ученые отмечают, что к 1960-м годам увеличение численности населения сопровождалось экономическим ростом и научным прогрессом. Однако впоследствии ситуация стала изменяться: темпы прироста населения стали снижаться, а способность планеты снабжать людей необходимыми ресурсами перестала соответствовать масштабам роста. Этот период исследователи называют началом «отрицательной демографической фазы».

Особую роль в этом процессе сыграло использование ископаемого топлива. С одной стороны, оно помогло поддерживать высокий уровень производства и численность населения, с другой — усугубило экологические проблемы, включая изменение климата, загрязнение окружающей среды и сокращение биоразнообразия.

Согласно выводам исследования, постоянное население планеты составляет около 2,5 млрд человек. Именно такой уровень наблюдался в середине прошлого столетия.

По мнению авторов работы, превышение экологического предела уже способствует усилению климатических угроз, деградации природных экосистем, а также обостряет проблемы с продовольствием и водными ресурсами. В то же время последствия ощущаются по-разному в зависимости от региона и уровня благосостояния населения.

Ранее стало известно, что максимальный срок, оставшийся у растительного и животного мира на Земле, составляет около 1,86 миллиарда лет.

Источник
tsn.ua logotsn
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