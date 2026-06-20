Исследователи предупреждают о резком повышении температуры этим летом.

Они связывают почти все потепление последних десятилетий с деятельностью человека.

Американские климатологи предупреждают, что летом 2026 года средняя температура на планете может оказаться почти на 1,9°C выше доиндустриального уровня. Как пишет Inside Climate News, одновременно концентрация углекислого газа в атмосфере достигла рекордных значений, что усиливает опасения по поводу ускоряющегося глобального потепления, передает unian.net

По словам специалистов некоммерческой организации Climate Central, именно деятельность человека, прежде всего сжигание ископаемого топлива, стала главной причиной стремительного роста температур в последние годы. Ученые отмечают, что потепление способствует более частым и опасным волнам жары, усиливает штормы и повышает риск масштабных лесных пожаров.

Ученые объясняют, что уровень CO₂ обычно достигает максимума в мае, после чего растения Северного полушария начинают активно поглощать углерод. Однако объемы выбросов настолько велики, что леса и океаны уже не успевают компенсировать их полностью. Около двух третей всего избыточного углекислого газа в атмосфере накопилось всего за последние 50 лет.

Бывший климатолог NASA Джеймс Хансен также предупредил о возможном резком скачке температуры. По его мнению, многие специалисты недооценивают чувствительность климатической системы Земли к парниковым газам. Хансен считает, что 2026 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений.

Дополнительное подтверждение тревожной тенденции представили и ученые европейской службы мониторинга климата Copernicus. Согласно опубликованным данным, климатическая система Земли накапливает тепло быстрее, чем когда-либо за весь период наблюдений.

Авторы международного исследования, подготовленного 70 учеными из 17 стран, пришли к выводу, что почти все потепление за последнее десятилетие связано именно с человеческой деятельностью. Одним из ключевых показателей они называют энергетический дисбаланс Земли – разницу между количеством энергии, поступающей от Солнца, и энергией, которую планета излучает обратно в космос. За последние десятилетия этот показатель вырос примерно вдвое, что свидетельствует о продолжающемся ускорении климатических изменений.

Во второй половине июня над значительной частью Европы установится сильная жара. Синоптики прогнозируют, что днем температура регулярно буде повышаться до +35°...+43°.