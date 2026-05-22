22 Мая 2026, 12:08
В Британии, Франции и Испании прогнозируют аномальную жару

В течение ближайшей недели Европу охватит первая летняя жара, которая приведет к повышению температуры до месячных рекордных значений в Великобритании, Франции и Испании.

Об этом свидетельствуют прогнозы метеорологов, а также данные Британской метеорологической службы, пишет Bloomberg, передает "Европейская правда".

По прогнозам метеорологов и на основе моделей погоды, антициклон, который нагревает воздух, задержится и поднимет температуру на 11 °C выше нормы.

В Британии ожидается, что дневная температура в Лондоне в воскресенье достигнет 32° C.

"Это может стать довольно значимым событием, если говорить о жаре", – сказала метеоролог Энни Шаттлворт.

По данным специалистов, хоть до официального начала лета еще несколько недель – долгосрочные погодные тенденции на континенте указывают на частые волны жары и экстремальную жару в ближайшие месяцы – особенно учитывая то, что высокие температуры начинают высушивать почвы в северной части Европы.

Французская государственная служба прогнозирования погоды Météo-France ожидает, что климатические изменения принесут волны жары как раньше, так и позже в летний сезон. В ближайшие дни максимальная температура поднимется до 31°C в Париже и до 35°C на юго-западе страны, говорится в сообщении.

По прогнозам правительственной службы Испании AEMET, самая экстремальная жара ожидается в регионах Гвадиана и Гвадалквивир, где возможны максимальные температуры до 38°C.

В 2025 году Европа пережила самый теплый март с момента начала наблюдений, поскольку изменение климата продолжает повышать температуру до беспрецедентного уровня.

В том же году мир пережил третий самый теплый июль за всю историю наблюдений.

