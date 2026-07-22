Исследование показало обратную сторону увеличения продолжительности жизни.

Согласно новому исследованию «Глобальное бремя болезней» (GBD), продолжительность жизни людей во всем мире заметно выросла, однако дополнительные годы все чаще проходят не так гладко, как хотелось бы.

Анализ Института показателей здоровья и оценки (IHME) показал, что с 1990 по 2023 год разрыв между продолжительностью жизни и здоровой жизнью увеличился почти во всех странах, передает thelancet.com

Этот показатель называют разрывом в заболеваемости — он показывает, сколько лет человек в среднем живет с заболеваниями, инвалидностью или ограничениями здоровья.

За одно поколение мировой разрыв вырос с 8,8 года до 10,7 года. В 1990 году люди проводили в плохом состоянии здоровья около 13,6% жизни, а в 2023 году — уже 14,5%.

Дольше жить не значит дольше оставаться здоровым

За исследуемый период средняя продолжительность жизни при рождении увеличилась с 64,6 до 73,8 года. При этом продолжительность здоровой жизни выросла с 55,9 до 63,1 года.

Однако эти показатели менялись не одинаково. Люди стали жить дольше быстрее, чем увеличивалось количество лет без серьезных проблем со здоровьем. В результате многие получают дополнительные годы жизни, но проводят их с хроническими заболеваниями или ограничениями.

«Наши результаты показывают, что будущие улучшения в области здоровья населения будут достигаться не только за счет увеличения продолжительности жизни, но и за счет улучшения здоровья», — отметил доктор Кристофер Мюррей, директор IHME и старший автор исследования.

По его словам, для здорового старения необходимо развивать профилактику, лечение хронических болезней и системы долгосрочного ухода.

Самый большой разрыв оказался в богатых странах

Наибольшая разница между продолжительностью жизни и здоровой жизнью наблюдается в государствах с высоким уровнем дохода. В 2023 году первое место заняли США — 14 лет жизни с болезнями и ограничениями. Далее следовали Австралия — 13,9 года и Канада — 13,7 года.

Исследователи отмечают, что в развитых странах люди чаще доживают до преклонного возраста, но вместе с этим увеличивается число лет, проведенных с возрастными заболеваниями.

Во всех семи крупных регионах, которые анализировали авторы исследования, с 1990 по 2023 год выросло как количество лет с плохим здоровьем, так и их доля в общей продолжительности жизни.

Женщины живут дольше, но чаще сталкиваются с болезнями

Исследование также показало устойчивую разницу между мужчинами и женщинами. Во всех регионах женщины в среднем живут дольше, но больше лет проводят с заболеваниями и инвалидностью.

В 2023 году разница между продолжительностью жизни женщин и мужчин составляла 12,1 года у женщин против 9,3 года у мужчин.

«Женщины живут дольше мужчин почти во всем мире, но при этом они проводят больше этих дополнительных лет в плохом состоянии здоровья», — сказала Кэтрин Бизиньяно, старший научный сотрудник IHME и соавтор работы.

По мнению исследователей, улучшить ситуацию поможет более ранняя профилактика заболеваний и развитие долгосрочной медицинской помощи.

Главные причины ухудшения здоровья

Более половины всех лет, прожитых с плохим здоровьем, связаны с группой хронических заболеваний, которые не всегда приводят к смерти, но сильно ограничивают качество жизни. В 2023 году они составили 57,4% всех таких лет.

Наибольший вклад внесли болезни опорно-двигательной системы, особенно хроническая боль в пояснице. Далее следовали психические расстройства, включая депрессию и тревожные состояния, возрастная потеря слуха, падения и другие травмы.

Среди факторов риска, которые увеличивают число лет с болезнями, исследователи выделили высокий уровень сахара в крови, избыточную массу тела, недостаточное питание у детей и матерей, а также курение.

Авторы исследования считают, что по мере старения населения главным направлением здравоохранения должна стать не только борьба с тяжелыми заболеваниями, но и сохранение самостоятельности людей в пожилом возрасте — через профилактику, реабилитацию и доступную помощь при хронических состояниях.