Исследование: Бедность сильнее, чем воспитание и IQ, влияет на мозг детей.

Финансовое положение семьи ребенка и его окружение, в том числе район, в котором он растет, могут оказывать на развитие мозга более сильное влияние, чем считалось ранее, свидетельствуют новые исследования, передает euronews.com

В исследовании, проведенном учеными Вашингтонского университета в США, было установлено, что социально-экономические факторы объясняют около 16 % различий в показателях работы мозга у детей и оказывают большее влияние, чем коэффициент интеллекта (IQ), стиль воспитания и медицинский анамнез.

«Мозг ребенка из семьи с низким социально-экономическим статусом выглядит как мозг ребенка из обеспеченной среды, который не высыпается и живет в стрессе», – сказал Нико Дозенбах, старший автор исследования.

Он добавил, что это не «менее умный мозг», и если бы нашлись способы улучшить сон и снизить стресс у детей из семей с более ограниченными социально-экономическими возможностями, различия, связанные с этими обстоятельствами, можно было бы сократить.

Дети особенно уязвимы к бедности. Они чаще живут в нищете, чем взрослые, и это может иметь для них более серьезные последствия в ключевые годы развития.

По данным ЮНИСЕФ, почти 900 миллионов детей во всем мире испытывают многомерную бедность, то есть лишены базовых благ, таких как еда, вода, жилье, образование и медицинская помощь.

Исследователи проанализировали данные около 12 000 детей в возрасте от девяти до десяти лет, изучив их окружение, состояние здоровья и повседневные занятия.

Они оценивали 649 параметров, влияющих на развитие мозга, разделив их на категории, такие как время, проводимое за экраном, когнитивные способности, физическое и психическое здоровье, стиль воспитания, а также раса и пол.

Условия в районе проживания и материальное положение оказались ключевыми факторами. Они были особенно связаны с функциональными особенностями моторных и сенсорных зон мозга, которые очень чувствительны к ежедневным изменениям сна и уровня стресса.

«Я стал называть это “слоном в мозге”, – сказал первый автор исследования Скотт Марек. – Я ожидал, что социально-экономические возможности будут иметь значение, но не думал, что настолько. Все остальное на этом фоне просто меркло».

По его словам, только по снимкам мозга ребенка команда могла определить, насколько обеспечена его семья, сколько он спит и сколько времени проводит у экранов.

Однако по снимкам мозга нельзя определить IQ.

«Для меня это говорит о том, что IQ не укоренен в нейробиологии. Среда формирует мозг детей таким образом, что эти изменения ошибочно принимают за отражение уровня интеллекта, тогда как на самом деле это всего лишь отражение стресса и хронического недосыпания», – отметил Марек.