Феномен Эль-Ниньо спровоцирует скачок цен на еду по всему миру.

Климатический феномен супер Эль-Ниньо способен вызвать масштабный рост цен на мировом продовольственном рынке в ближайшие годы.

Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на оценки экспертов крупнейших финансовых организаций.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что усиление климатического явления может привести к росту мировых цен на сырьевые товары для производства продуктов питания в среднем на 15,8%. В UniCredit считают, что стоимость наиболее уязвимых сельскохозяйственных культур — зерновых, сахара, кофе и растительных масел — может увеличиться более чем на 50%, а в отдельных случаях — вдвое.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в Тихом океане уже сформировались аномально теплые условия. Вероятность значительного превышения температурной нормы оценивается в 63%.

По мнению ученых, супер Эль-Ниньо может привести к экстремальным засухам и наводнениям, что негативно скажется на мировом сельском хозяйстве и усилит нестабильность продовольственных рынков. Наиболее серьезные последствия ожидаются для стран с низким уровнем дохода, где изменения климата способны существенно осложнить ситуацию с продовольственной безопасностью.