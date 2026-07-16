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16 Июля 2026, 11:53
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Феномен Эль-Ниньо спровоцирует скачок цен на еду по всему миру

Климатический феномен супер Эль-Ниньо способен вызвать масштабный рост цен на мировом продовольственном рынке в ближайшие годы.

Феномен Эль-Ниньо спровоцирует скачок цен на еду по всему миру.
Феномен Эль-Ниньо спровоцирует скачок цен на еду по всему миру.

Об этом сообщает британская газета The Guardian со ссылкой на оценки экспертов крупнейших финансовых организаций.

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что усиление климатического явления может привести к росту мировых цен на сырьевые товары для производства продуктов питания в среднем на 15,8%. В UniCredit считают, что стоимость наиболее уязвимых сельскохозяйственных культур — зерновых, сахара, кофе и растительных масел — может увеличиться более чем на 50%, а в отдельных случаях — вдвое.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), в Тихом океане уже сформировались аномально теплые условия. Вероятность значительного превышения температурной нормы оценивается в 63%.

По мнению ученых, супер Эль-Ниньо может привести к экстремальным засухам и наводнениям, что негативно скажется на мировом сельском хозяйстве и усилит нестабильность продовольственных рынков. Наиболее серьезные последствия ожидаются для стран с низким уровнем дохода, где изменения климата способны существенно осложнить ситуацию с продовольственной безопасностью.

Источник
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