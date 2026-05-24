Ученые: Эль-Ниньо придет к июлю 2026 года, это будет двойной удар.

Последнее предупреждение Национального управления по океанам и атмосфере (NOAA) было в значительной степени посвящено растущей угрозе наводнений вдоль побережья США, передает focus.ua

Исследователи отметили, что повышение уровня моря уже привело к увеличению количества наводнений во время приливов за последние годы, а наступление Эль-Ниньо может еще больше усугубить ситуацию.

По данным NOAA, прибрежные общины могут столкнуться с тем, что эксперты называют "двойным ударом". Уильям Свит, океанограф и эксперт по вопросам наводнений в NOAA, объяснил: "Первый удар — это десятилетия повышения уровня моря, из-за чего во многих прибрежных общинах вода почти достигла предела. А теперь с этим вторым ударом — сильным Эль-Ниньо — прибрежные общины сталкиваются с более частыми, глубокими и распространенными приливными наводнениями как на Западном, так и на Восточном побережьях".

Мир указал на предыдущие сильные явления Эль-Ниньо, в частности в 2015-2016 и 2023-2024 годах, когда во многих прибрежных районах наблюдался резкий рост количества наводнений. Ученые сейчас ожидают, что подобные условия снова возникнут в 2026 году, поскольку температура океана вблизи экватора в Тихом океане продолжает расти.

Эль-Ниньо является частью более масштабной климатической системы, известной как ENSO. Этот природный цикл обусловлен изменениями температуры океана и атмосферного давления в тропической части Тихого океана. Хотя система формируется в одном регионе, ее последствия распространяются по всему миру и могут влиять на количество осадков, засухи, штормы, жаркие периоды и тропические циклоны.

ENSO проходит три разные фазы. Эль-Ниньо — это теплая фаза, Ла-Нинья — холодная фаза, а также существует нейтральная фаза, когда условия являются более стабильными. В течение 2025 года мир пережил слабое явление Ла-Нинья, которое продолжалось до начала 2026 года, после чего условия вернулись к нейтральному состоянию. Сейчас ученые оценивают, что вероятность формирования Эль-Ниньо в период с мая по июль 2026 года составляет 82 процента.

Погодные эффекты, связанные с Эль-Ниньо, варьируются в зависимости от региона. В Соединенных Штатах теплые воды Тихого океана обычно выталкивают больше влаги в атмосферу. Это может привести к более сильным штормам, обильным осадкам и влажным зимам, особенно вдоль Западного побережья. Реки могут быстро разливаться, а перенасыщенный грунт и перегруженные дренажные системы могут увеличить риск наводнений.

На Восточном побережье также могут наблюдаться более сильные наводнения, хотя их последствия обычно менее драматичны, чем в западных штатах. В то же время другие регионы мира могут столкнуться с противоположной проблемой. Например, в Австралии в годы Эль-Ниньо часто становится жарче и суше, что повышает риск засух, лесных пожаров и сильных жарких волн.

Одним из возможных преимуществ Эль-Ниньо является его влияние на ураганы в Атлантическом океане. NOAA считает, что вероятность того, что сезон ураганов в Атлантике в 2026 году будет ниже среднего, составляет 55 процентов. Прогнозы указывают на то, что в этом сезоне может быть только от одного до трех сильных ураганов. Однако эксперты отмечают, что даже в спокойный сезон могут случаться опасные штормы.

Кен Грэм, директор Национальной службы погоды NOAA, предостерег людей не терять бдительности. "Хотя влияние Эль-Ниньо в Атлантическом бассейне часто может сдерживать развитие ураганов, все еще существует неопределенность относительно того, как будет развиваться каждый сезон", — сказал Грэм. Он добавил: "Именно поэтому сейчас чрезвычайно важно пересмотреть ваш план подготовки к ураганам. Достаточно лишь одной бури, чтобы сезон стал очень плохим".