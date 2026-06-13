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protv.md logoprotv
13 Июня 2026, 16:30
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Эксперт о том, откуда мошенники берут данные: Взломанные базы данных и общедоступная информация

Реальная карта жертв телефонных и онлайн-мошенников строится на основе общедоступных данных, утечек информации и даже поведения граждан в интернете.

Эксперт о том, откуда мошенники берут данные: Взломанные базы данных и общедоступная информация.
Эксперт о том, откуда мошенники берут данные: Взломанные базы данных и общедоступная информация.

Об этом заявил глава Центра по борьбе с киберпреступностью Генерального инспектората полиции (ГИП) Юрие Рошка в программе În PROfunzime, передает protv.md

Он предупредил, что мошенники используют самые современные технологии и всё более изощрённые схемы обмана и ответил на вопрос, откуда мошенники знают, что у этих граждан есть деньги в банке или наличные дома и так далее.

«Существуют базы данных различных учреждений, которые могут быть взломаны. Ни одна информационная система не может быть защищена на 100%. Ранее у нас уже были случаи, когда базы данных компаний и государственных учреждений взламывались, а персональные и банковские данные десятков тысяч граждан похищались», - говорит Рошка.

Однако Юрие Рошка поясняет, что значительная часть информации публикуется самими гражданами в социальных сетях, на различных сайтах и в приложениях.

«Мы сами публикуем в социальных сетях свои имена, место работы, места отдыха, информацию о друзьях. Люди устанавливают на мобильные устройства приложения, которые показывают, кто им звонит. Но, устанавливая такие приложения, мы фактически предоставляем доступ ко всей своей телефонной книге», - отмечает эксперт.

«С человеком связываются посредники или псевдосотрудники полиции, Службы информации и безопасности, которые сообщают, что он стал жертвой мошенничества. Затем начинается манипуляция: человеку говорят, что на его имя якобы был оформлен мошеннический кредит и для его аннулирования необходимо взять новый кредит», - говорит Раду Хабашеску, заместитель директора Департамента инфраструктуры Национального банка Молдовы

Раду Хабашеску отмечает, что некоторые жертвы оказываются настолько под влиянием мошенников, что даже сотрудники банка не могут убедить их в том, что они рискуют потерять свои деньги.

«У нас были случаи, когда клиент доходил до председателя банка, его приглашали на беседу и объясняли, что он может стать жертвой мошенничества и подвергается манипуляциям. Однако люди были настолько запуганы или настолько верили в возможность быстро удвоить свой доход, что продолжали настаивать на своём», - говорит Хабашеску.

В подобных ситуациях может вмешаться и полиция. Существует механизм, при котором кассир банка может уведомить правоохранительные органы о подозрительной ситуации.

Для предотвращения мошенничества каждый банк использует собственные механизмы контроля, поясняет представитель Национального банка.

«Основные меры включают общение с клиентом и выявление подозрительного поведения. Если человек разговаривает по телефону, не может ответить на уточняющие вопросы, путается в показаниях или отвечает неуверенно, это сразу вызывает подозрения», - говорит Хабашеску.

В то же время правоохранительные органы сотрудничают и с операторами мобильной связи. Выявление злоумышленников осложняется тем, что они используют молдавские телефонные номера, сгенерированные через IP-телефонию.

«У операторов действительно есть механизмы для определения того, принадлежит ли номер, отображаемый на экране, реальной компании. Сейчас ведётся работа по обеспечению совместимости систем. Проблема заключается в том, что, например, оператору А может поступить звонок через оператора Б», - говорит Рошка.

Согласно информации, полученной Национальным агентством по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий от операторов связи, только за первые три месяца этого года было заблокировано более 1 миллиона 83 тысяч мошеннических звонков из общего числа более 1 миллиона 600 тысяч выявленных подозрительных попыток.

«С технической точки зрения необходимо проверить, является ли звонок реальным, принадлежит ли он конкретному клиенту, находится ли этот клиент в Молдове или в роуминге. Для этого требуется время, и сейчас работа ведётся именно в этом направлении», - заявляет Рошка.

Что касается возврата похищенных средств, решающим фактором является время. Чем быстрее жертва реагирует, тем выше шансы остановить движение денег и вернуть их. Поэтому полиция настоятельно рекомендует гражданам при подозрении на мошенничество немедленно звонить по номеру 112.

Источник
protv.md logoprotv
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