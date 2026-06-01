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23 Июня 2026, 07:00
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Диетолог развеяла популярный миф о кофе и обезвоживании

Кофе крайне редко становится причиной обезвоживания, несмотря на распространенное мнение о его выраженном мочегонном эффекте. Об этом рассказала диетолог Эдвина Радж.

Диетолог развеяла популярный миф о кофе и обезвоживании.
Диетолог развеяла популярный миф о кофе и обезвоживании.

Исследования показали, что за мочегонный эффект кофе отвечает в первую очередь кофеин. Этот стимулятор повышает приток крови к почкам, что стимулирует клубочковую фильтрацию – процесс, в ходе которого из крови в почечные канальцы фильтруется жидкость и образуются первичная моча. Также кофеин препятствует обратному всасыванию воды в почечных канальцах, пишет onlymyhealth.com

По словам специалиста, кофе действительно может немного усиливать выведение жидкости, однако в большинстве случаев это не приводит к обезвоживанию. Эксперт объяснила, что вода, содержащаяся в самом напитке, обычно компенсирует потери жидкости с мочой.

Радж отметила, что реальный риск обезвоживания возникает только при сочетании нескольких факторов – если человек в течение дня пьет почти исключительно кофе, находится на жаре и при этом активно занимается спортом. Кроме того, некоторые люди более чувствительны к кофеину, поэтому у них симптомы нехватки жидкости могут появляться быстрее.

Признаками обезвоживания диетолог назвала жажду, сухость во рту, головную боль, головокружение и усталость. Также может уменьшиться объем мочи, а ее цвет — стать более темным.

Чтобы снизить риск, специалист посоветовала употреблять кофе в умеренных количествах и дополнительно пить воду. По ее словам, полезной привычкой может стать небольшой стакан воды после чашки кофе.

Источник
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