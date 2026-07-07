Бесплодие к 2036 году затронет 80 млн женщин, особенно старше 35 лет.

Новое исследование прогнозирует, что к 2036 году число случаев женского бесплодия в мире достигнет 80 млн, что примерно в 1,5 раза больше, чем в 2023 году, главным образом из‑за откладывания материнства.

За последние несколько лет уровень бесплодия растёт, особенно среди женщин в возрасте от 35 до 49 лет, говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале The Lancet, передает euronews.com

К 2036 году число случаев бесплодия среди женщин этой возрастной группы приблизится к 80 миллионам — резкий рост по сравнению с примерно 53,6 миллиона в 2023 году; при этом самый сильный рост ожидается среди женщин 35–39 лет.

Авторы отмечают, что это в первую очередь связано с возрастным снижением запаса яйцеклеток и их способности к оплодотворению, что уменьшает фертильность, повышает риск выкидыша и снижает эффективность вспомогательных репродуктивных технологий.

«По мере ускорения старения населения и социально-экономических переходов число женщин, сталкивающихся с риском бесплодия в старшем возрасте, растёт, и эта проблема приобретает всё большее значение для общественного здравоохранения», — пишут авторы исследования.

Проанализировав данные исследования Global Burden of Disease 2023, охватывавшего 204 страны и территории в период с 1990 по 2023 год, китайские учёные выяснили, что сильнее всего уровень бесплодия вырос в более развитых странах.

Почему число случаев растёт

Во многих странах со средним уровнем дохода и быстро развивающихся государствах бесплодие становится более распространённым из-за одновременного воздействия целого ряда социальных и демографических изменений.

Люди позже вступают в брак и откладывают рождение детей; всё больше женщин в возрасте за тридцать и сорок лет хотят забеременеть; кроме того, благодаря большей осведомлённости о проблемах фертильности всё больше пар обращаются за помощью.

Но во многих из этих стран диагностика и лечение бесплодия по-прежнему остаются дорогими, недостаточно развитыми или труднодоступными, поэтому спрос на такие услуги растёт гораздо быстрее, чем возможности системы здравоохранения.

Однако, по словам биолога и эксперта по репродуктивному здоровью Росио Нуньес Калонхе, не участвовавшей в исследовании, рост бесплодия среди женщин старшего возраста нельзя решить только за счёт расширения спектра методов вспомогательной репродуктивной терапии.

«В таких странах, как Испания, необходимо также работать с социальными факторами, которые приводят к откладыванию материнства, прежде всего связанными с балансом между работой и личной жизнью, экономической стабильностью и институциональной поддержкой раннего материнства», — подчеркнула она.

Бесплодие — это не исключительно женская проблема. По оценкам, примерно каждый шестой человек в мире сталкивается с ней в какой-то момент жизни, а 8–12 % пар репродуктивного возраста во всём мире испытывают трудности с зачатием.