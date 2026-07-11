Внучка Софии Ротару шикует в Европе: она замечена на модном показе в Париже.

Девушка много лет живет в США, куда переехала ради учебы в престижной Школе дизайна.

25-летняя София Евдокименко, рожденная в браке единственного сына певицы Руслана Евдокименко и его жены Светланы, часто катается по миру, шикуя на деньги знаменитой бабушки. На этот раз девушка побывала в Париже, передает bb.lv

Внучка Софии Ротару появилась на модном показе в столице Франции. София Евдокименко опубликовала серию ярких фотографий. В кадре она предстала в алой блузке и белых брюках. Главным акцентом образа стали массивные золотые украшения.

"Они говорят, когда девушка начинает любить розовое, это значит, она влюбилась. Так что... Что это значит, когда она начинает любить красное?" - кокетливо подписала она снимки.

Поклонники живо обсуждают внучку артистки: "Жизнь щедро отсыпала внучке Софии Ротару. И красоты, и денег бабушки. В работе София не замечена, замечена на показе в Париже".

Фамилия Ротару с пеленок открывала Соне любые двери. Девочку, названную в честь певицы, учили танцам, вокалу, рисованию. В семь лет она вышла на подиум. Знаменитая бабушка ее обожает, а вот сцена ее внучку не приняла.

Она пошла в дизайнеры. Отучилась в Parsons School of Design в США. Заведение не для скромных бюджетов. Год обучения для иностранцев тянет на 20 тысяч долларов. Соня закончила обучение и осталась в Нью-Йорке. Ей купили роскошную квартиру. А лето она проводит на итальянской вилле Софии Михайловны, которая в свои 78 лет живет затворницей и отказалась от выступлений.

Между странами летает с комфортом - на частных бортах. Веселится на элитных курортах вроде Сен-Тропе или Капри, ужинает в ресторанах с мишленовскими звездами. Ее гардероб трещит от люксовых брендов.

О личной жизни девушки почти ничего не известно. Ранее сплетники шептались, что Евдокименко встречается с наследником одной из самых состоятельных семей США. До этого она состояла в отношениях с украинским IT-специалистом, который старше ее на 13 лет.