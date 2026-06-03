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radiomoldova.md logoradiomoldova
3 Июня 2026, 17:30
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Молдова занимает шестое место в мире по количеству разводов на тысячу жителей

Количество браков в Молдове продолжает снижаться. По данным Национального бюро статистики, в 2024 году в стране было зарегистрировано 14,8 тысячи браков — на 6% меньше, чем годом ранее.

Молдова занимает шестое место в мире по количеству разводов на тысячу жителей.
Молдова занимает шестое место в мире по количеству разводов на тысячу жителей.

Чаще всего в брак вступали мужчины в возрасте от 25 до 29 лет и женщины от 20 до 24 лет. Средний возраст первого брака составил 30 лет для мужчин и 27 лет для женщин, сообщает Radio Moldova

Позже женщины становятся и матерями. В 2025 году средний возраст рождения первого ребёнка составил 26,7 года против 25,6 года годом ранее.

Эксперты отмечают, что среди молодёжи всё заметнее тенденция откладывать или вовсе избегать брака. Среди основных причин — стремление сначала добиться профессиональной реализации и финансовой стабильности, негативный семейный опыт, распространение гражданских союзов, а также завышенные ожидания от отношений, формируемые социальными сетями и Интернетом.

Дополнительными факторами называют низкую готовность к преодолению конфликтов в отношениях и привычку к самостоятельной жизни, которая многим кажется более комфортной.

При этом Молдова занимает шестое место в мире по количеству разводов на тысячу жителей. В 2024 году в стране было зарегистрировано более 9,5 тысячи разводов.

Средний возраст супругов на момент развода составил 41,5 года для мужчин и 38,4 года для женщин. Чаще всего распадались браки продолжительностью менее пяти лет — на них пришлось 25,5% всех разводов. Ещё 23,5% разводов произошли после 10–14 лет совместной жизни. Средняя продолжительность брака, завершившегося разводом, составила почти 12 лет.

Источник
radiomoldova.md logoradiomoldova
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