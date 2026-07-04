Тейлор Свифт вышла замуж: раскрыты подробности роскошной свадьбы.

Церемония состоялась в Нью-Йорке.

Всемирно известная американская певица Тейлор Свифт и игрок команды Kansas City Chiefs Трэвис Келси поженились. Пара связала себя узами брака 3 июля на роскошной церемонии на легендарной арене Мэдисон-сквер-гарден (Madison Square Garden) в Нью-Йорке, сообщает People со ссылкой на представителя артистки, передает unian.net

Как отмечается, на торжестве было замечено множество звездных гостей, в том числе: Джиджи Хадид и Брэдли Купер, Дакота Джонсон, Мариска Харгитей и Питер Херманн, Эд Ширан и Черри Сиборн, сестры Хайм, Элли Голдинг, Бенсон Бун, Марен Моррис, Келси Баллерини, Миранда Ламберт, The Chicks, Брэд Пейсли и Кимберли Уильямс-Пейсли, Хью Грант, Карли Клосс и Джошуа Кушнер, Зои Кравиц, Джейсон Судейкис, Итан Хоук, Джимми Фэллон и Томми Хилфигер.

По словам представителя певицы, в Тейлор и Трэвиса не было подружек невесты или шаферов: "Вместо них свидетелем со стороны жениха был брат Тейлор, Остин Свифт, а шафером Трэвиса - Джейсон Келси. Церемония объединила обе семьи, и ее провел друг Адам Сэндлер".

Представитель Тейлор Свифт также сообщил, что свадебные наряды жениха и невесты были созданы Christian Dior Haute Couture. Их разработал креативный директор женских, мужских и кутюрных коллекций Dior Джонатан Андерсон в тесном сотрудничестве с молодожёнами. Обувь для пары изготовили на заказ Christian Louboutin, а образ невесты дополнили украшения Cartier.

Кроме того, отмечается, что в преддверии свадебных торжеств Свифт и Келси Мэдисон-сквер-гарден "преобразился" за несколько дней до свадьбы.

По данным Daily Mail, этот особенный день Тейлор Свифт и Трэвис Келси разделили с близкими, друзьями и мировыми знаменитостями - всего на торжестве присутствовало около 1000 гостей.