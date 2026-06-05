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5 Июня 2026, 23:44
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Немка пробежала 367 марафонов за 367 дней

Немка Джойс Хюбнер стала первой женщиной, которая пробежала 367 марафонов за 367 дней подряд.

Немка пробежала 367 марафонов за 367 дней.
Немка пробежала 367 марафонов за 367 дней.

С 1 июня 2025 года Хюбнер ежедневно преодолевает дистанцию марафона — 42 километра. По расчётам самой спортсменки, за всё время она должна пробежать свыше 21 тысячи километров.

На этом забег не закончится. Хюбнер планирует пересечь все города Германии и завершить маршрут в Берлине 8 октября. К этому моменту общее число марафонов достигнет 495.

Во время маршрута к Хюбнер регулярно присоединяются жители немецких городов. Некоторые бегут вместе с ней часть дистанции.

Бегом женщина занимается около 11 лет. Первый марафон она пробежала в 2018 году. В 2023-м Хюбнер уже проводила длительный забег и тогда преодолела 120 марафонов подряд.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал бельгийке Хильде Досонье. В течение всего високосного 2024 года она ежедневно пробегала по марафону — всего 366 дней подряд.

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