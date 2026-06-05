Немка пробежала 367 марафонов за 367 дней.

С 1 июня 2025 года Хюбнер ежедневно преодолевает дистанцию марафона — 42 километра. По расчётам самой спортсменки, за всё время она должна пробежать свыше 21 тысячи километров.

На этом забег не закончится. Хюбнер планирует пересечь все города Германии и завершить маршрут в Берлине 8 октября. К этому моменту общее число марафонов достигнет 495.

Во время маршрута к Хюбнер регулярно присоединяются жители немецких городов. Некоторые бегут вместе с ней часть дистанции.

Бегом женщина занимается около 11 лет. Первый марафон она пробежала в 2018 году. В 2023-м Хюбнер уже проводила длительный забег и тогда преодолела 120 марафонов подряд.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал бельгийке Хильде Досонье. В течение всего високосного 2024 года она ежедневно пробегала по марафону — всего 366 дней подряд.