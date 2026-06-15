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euronews.com logoeuronews
15 Июня 2026, 20:48
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Гвинет Пэлтроу критикуют за рекламу элитного жилья в Израиле

Обладательница «Оскара» снялась в рекламе роскошных пентхаусов в Израиле. Реакция оказалась бурной: коллеги спорят, злая ли Пэлтроу или просто глупая.

Гвинет Пэлтроу критикуют за рекламу элитного жилья в Израиле.
Гвинет Пэлтроу критикуют за рекламу элитного жилья в Израиле.

Обладательница премии «Оскар» актриса Гвинет Пэлтроу оказалась в эпицентре масштабной волны негодования: критики называют ее «глухой к реальности», «тупой», а ее недавний бесстыдный промо‑трюк окрестили Gwynocide, пишет euronews.com

53‑летняя актриса, ставшая лайфстайл‑предпринимательницей благодаря своему бренду Goop, снялась в рекламном ролике проекта 51 Park — 51‑этажного элитного жилого комплекса в Герцлии, к северу от Тель‑Авива.

В этом неловком ролике Пэлтроу рассказывает о своем утреннем распорядке и расписывает, чем так привлекательны дома у парка.

«Есть причина, по которой самые знаковые здания в мире стоят рядом с парком», — говорит она.

На вопрос, в Нью‑Йорке ли находится этот элитный дом, она отвечает: «В Герцлии. В Израиле».

Эти кадры вызвали шквал критики в соцсетях: комментаторы напоминают о продолжающемся конфликте в Газе и гуманитарной катастрофе. Всего в нескольких милях от 51 Park палестинцев убивают и изгоняют поселенцы и израильские военные. Согласно недавнему анализу Oxfam, за последние три года погибло больше палестинцев, чем за предыдущие 17 лет вместе взятые.

Хотя сама Пэлтроу, выросшая в семье с еврейско‑христианскими корнями, ролик не публиковала, многие пользователи оставили под ее последними постами в Instagram палестинские флаги и сообщения «Свободу Палестине».

Один пользователь X написал: «Полная моральная деградация. Пока дети в Газе сталкиваются с геноцидом, голодом и ежедневными массовыми убийствами, Гвинет Пэлтроу занята продвижением элитных апартаментов в Израиле. Ни совести, ни этики — одна лишь соучастность в действиях оккупационного режима. Абсолютно отвратительно».

Другой добавил: «Отвратительная женщина. Ради лишних денег готова на что угодно».

Еще один пользователь X написал: «Я когда‑то обожал Гвинет Пэлтроу за ее актерский талант. Не пропустил ни одного ее фильма. Сегодня меня просто тошнит. За пару лишних долларов, которых у нее и так было в избытке, она продала душу дьяволу, рекламируя жилой комплекс в Израиле, построенный на украденной палестинской земле».

Пэлтроу пока публично не отреагировала на шквал критики, так что ответ на этот вопрос остается открытым.

Источник
euronews.com logoeuronews
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