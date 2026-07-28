Ариана Гранде подала в суд на хакеров за кражу неизданной музыки.

Певица Ариана Гранде подала иск против неизвестных хакеров, обвинив их во взломе цифровых устройств и краже неизданных песен, а также материалов со звукозаписывающих сессий и съемок музыкальных клипов.

Иск был подан в суд Лос-Анджелеса. В нем ответчиками указаны неустановленные лица, которые, по версии Гранде, использовали фишинговые атаки и другие методы взлома для незаконного получения и распространения неопубликованных материалов. По утверждению певицы, злоумышленники получали доступ к цифровым аккаунтам фотографов и продюсеров, работавших с ней, после чего продавали похищенные данные за значительные суммы, передает variety.com

Как отмечает Variety, исполнительница рассчитывает через суд установить личности хакеров и привлечь их к ответственности. В иске подчеркивается, что это необходимо не только для защиты самой Гранде, но и для предотвращения подобных действий в будущем.

Согласно материалам дела, утечки неопубликованных материалов происходят с момента дебюта певицы в 2011 году. В 2019 году злоумышленники получили доступ к учетной записи Dropbox фотографа, сотрудничавшего с Гранде, а год спустя взломали мобильное устройство одного из продюсеров, похитив мастер-записи, демоверсии и видео со студийных сессий. Только в 2023 году хакеры получили доступ к 45 неизданным композициям певицы и опубликовали их в сети.

Кроме того, в иске утверждается, что в 2024 году злоумышленники создали поддельную учетную запись Gmail и домен, выдавая себя за фотографа, чтобы получить доступ к неопубликованным фотографиям Арианы Гранде.