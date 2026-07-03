theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
3 Июля 2026, 22:44
9
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Xiaomi прекратила поддержку ряда популярных смартфонов

Xiaomi снова провела ревизию своего огромного портфеля устройств, и результаты для многих пользователей оказались неутешительными.

Xiaomi прекратила поддержку ряда популярных смартфонов.
Xiaomi прекратила поддержку ряда популярных смартфонов.

Компания обновила официальный перечень устройств со статусом End of Life (EOL), что фактически означает программную смерть для ряда популярных моделей. На этот раз «под нож» попали не только бюджетные решения, но и бывшие флагманы, которые еще вчера казались вполне актуальными, передает gagadget.com

Статус EOL означает, что жизненный цикл программного обеспечения завершен. Эти устройства больше не будут получать обновления системы Android, новых версий оболочки HyperOS, а главное — патчей безопасности.

В обновленный список Xiaomi Security Center вошли следующие модели:

  • Серия Xiaomi: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и премиальный Xiaomi 12S Ultra (китайская версия).
  • Планшеты: Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro (оба — китайские версии).
  • Бренд Poco: Poco X4 Pro 5G, Poco X5 5G и популярный Poco X5 Pro 5G.
  • Бренд Redmi: Redmi Note 12T Pro (Китай), Redmi K60E (Китай) и бюджетный Redmi 10 5G.

Смартфоны и планшеты продолжат работать, приложения с Google Play будут обновляться еще долгое время, а железо будет выполнять свои задачи. Однако отсутствие патчей безопасности делает устройство уязвимым для новых угроз. Любые уязвимости в коде, найденные хакерами после включения модели в список EOL, останутся открытыми навсегда.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте