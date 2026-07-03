Xiaomi прекратила поддержку ряда популярных смартфонов.

Xiaomi снова провела ревизию своего огромного портфеля устройств, и результаты для многих пользователей оказались неутешительными.

Компания обновила официальный перечень устройств со статусом End of Life (EOL), что фактически означает программную смерть для ряда популярных моделей. На этот раз «под нож» попали не только бюджетные решения, но и бывшие флагманы, которые еще вчера казались вполне актуальными, передает gagadget.com

Статус EOL означает, что жизненный цикл программного обеспечения завершен. Эти устройства больше не будут получать обновления системы Android, новых версий оболочки HyperOS, а главное — патчей безопасности.

В обновленный список Xiaomi Security Center вошли следующие модели:

Серия Xiaomi: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro и премиальный Xiaomi 12S Ultra (китайская версия).

Xiaomi 12 Pro и премиальный Xiaomi 12S Ultra (китайская версия). Планшеты: Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro (оба — китайские версии).

Бренд Poco: Poco X4 Pro 5G, Poco X5 5G и популярный Poco X5 Pro 5G.

Poco X5 Pro 5G. Бренд Redmi: Redmi Note 12T Pro (Китай), Redmi K60E (Китай) и бюджетный Redmi 10 5G.

Смартфоны и планшеты продолжат работать, приложения с Google Play будут обновляться еще долгое время, а железо будет выполнять свои задачи. Однако отсутствие патчей безопасности делает устройство уязвимым для новых угроз. Любые уязвимости в коде, найденные хакерами после включения модели в список EOL, останутся открытыми навсегда.