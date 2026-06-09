theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
dw.com logodw
9 Июня 2026, 18:06
2 454
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Афганистане госслужащим запретили пользоваться смартфонами

Лидер радикального исламистского движения "Талибан", находящегося у власти в Афганистане, Хайбатулла Ахундзада отдал устное распоряжение, запрещающее членам группировки и государственным служащим пользоваться смартфонами.

В Афганистане госслужащим запретили пользоваться смартфонами.
В Афганистане госслужащим запретили пользоваться смартфонами.

Об этом сообщило в понедельник, 8 июня, онлайн-издание Afghanistan International со ссылкой на неназванный документ, оказавшийся в распоряжении редакции, передает dw.com

Нарушителям запрета грозит разбирательство в военном суде. Приказ Ахундзады был передан министерством юстиции "Талибана" главам военных судов, работающих в рамках военного подразделения Верховного суда в восьми зонах Афганистана. "О директиве были также проинформированы начальники полиции и руководители разведывательных служб в этих зонах", - указано в публикации.

По сведениям авторов, власти Афганистана уже подготовили список с именами, должностями, местом исполнения службы, оператором мобильной связи и номером телефона каждого лица, подлежащего контролю.

Талибы ранее уже вводили ограничения на использование смартфонов и публикацию изображений живых существ, а в 2025 году Хайбатулла Ахундзада призвал членов "Талибана" сократить использование смартфонов.

Несколько дней назад отдел исламского образования министерства образования в правительстве "Талибана" издал также директиву, запрещающую учащимся приносить смартфоны в школы и религиозные семинарии, пишет Afghanistan International.

Источник
dw.com logodw
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте