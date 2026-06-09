В Афганистане госслужащим запретили пользоваться смартфонами.

Об этом сообщило в понедельник, 8 июня, онлайн-издание Afghanistan International со ссылкой на неназванный документ, оказавшийся в распоряжении редакции, передает dw.com

Нарушителям запрета грозит разбирательство в военном суде. Приказ Ахундзады был передан министерством юстиции "Талибана" главам военных судов, работающих в рамках военного подразделения Верховного суда в восьми зонах Афганистана. "О директиве были также проинформированы начальники полиции и руководители разведывательных служб в этих зонах", - указано в публикации.

По сведениям авторов, власти Афганистана уже подготовили список с именами, должностями, местом исполнения службы, оператором мобильной связи и номером телефона каждого лица, подлежащего контролю.

Талибы ранее уже вводили ограничения на использование смартфонов и публикацию изображений живых существ, а в 2025 году Хайбатулла Ахундзада призвал членов "Талибана" сократить использование смартфонов.

Несколько дней назад отдел исламского образования министерства образования в правительстве "Талибана" издал также директиву, запрещающую учащимся приносить смартфоны в школы и религиозные семинарии, пишет Afghanistan International.