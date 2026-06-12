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12 Июня 2026, 13:56
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Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства

Huawei пополнила растущий список брендов, которые вынужденно повышают цены на свою продукцию.

Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства.
Huawei готовится вскоре повысить цены на свои устройства.

По данным Huawei Central, компания разослала своим ключевым партнёрам и корпоративным клиентам в Китае «уведомление о корректировке цен», которое с 1 июля 2026 года затронет все продукты Huawei.

Компания Huawei назвала изменения в цепочках поставок в мировой индустрии чипов, а также высокий спрос на системы искусственного интеллекта двумя основными факторами, которые оказывают «постоянно растущее давление на издержки» для компании.

В заявлении компании, которое приводит Huawei Central, говорится: «…после тщательного анализа различных факторов с 1 июля 2026 года мы внесем соответствующие корректировки в цены на интеллектуальные продукты, выпускаемые нашей компанией, с целью снижения постоянно растущего давления со стороны затрат».

Стремительный рост цен на оперативную память и накопители не оставил Huawei другого выбора, кроме как начать повышать цены на свою продукцию. Точных данных о масштабах изменения цен компания пока не предоставила.

Источник
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