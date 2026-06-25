theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
gazeta.ru logogazeta
25 Июня 2026, 13:46
20
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Цена iPhone 18 Pro может вырасти до $1 200 из-за кризиса памяти

Цена флагманского iPhone 18 Pro может вырасти на $50–100 по сравнению с актуальным iPhone 17 Pro и достичь $1 200.

Цена iPhone 18 Pro может вырасти до $1 200 из-за кризиса памяти.
Цена iPhone 18 Pro может вырасти до $1 200 из-за кризиса памяти.

Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил аналитик Creative Strategies Макс Вайнбах со ссылкой на прогноз J.P. Morgan, сообщает gazeta.ru

В опубликованном отчете J.P. Morgan отмечается, что одним из ключевых факторов возможного подорожания станет резкий рост затрат на оперативную память. По оценкам экспертов, себестоимость компонентов для Apple может увеличиться вдвое на фоне сохраняющегося дефицита и высокой волатильности рынка памяти.

При этом аналитики считают, что часть дополнительных расходов компании удастся компенсировать за счет удешевления других компонентов. В частности, совокупная стоимость ряда комплектующих может снизиться примерно на 10%. Дополнительный эффект может обеспечить дальнейший переход Apple на модемы собственной разработки, что позволит сократить зависимость от сторонних поставщиков.

Источник
gazeta.ru logogazeta
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте