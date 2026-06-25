Цена iPhone 18 Pro может вырасти до $1 200 из-за кризиса памяти.

Цена флагманского iPhone 18 Pro может вырасти на $50–100 по сравнению с актуальным iPhone 17 Pro и достичь $1 200.

Об этом на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил аналитик Creative Strategies Макс Вайнбах со ссылкой на прогноз J.P. Morgan, сообщает gazeta.ru

В опубликованном отчете J.P. Morgan отмечается, что одним из ключевых факторов возможного подорожания станет резкий рост затрат на оперативную память. По оценкам экспертов, себестоимость компонентов для Apple может увеличиться вдвое на фоне сохраняющегося дефицита и высокой волатильности рынка памяти.

При этом аналитики считают, что часть дополнительных расходов компании удастся компенсировать за счет удешевления других компонентов. В частности, совокупная стоимость ряда комплектующих может снизиться примерно на 10%. Дополнительный эффект может обеспечить дальнейший переход Apple на модемы собственной разработки, что позволит сократить зависимость от сторонних поставщиков.