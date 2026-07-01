В Китае разработали умную одежду для незрячих.

Исследователи создали прототип «умной» одежды, повышающей безопасность слепых и слабовидящих людей за счёт встроенных датчиков, фиксирующих опасности и чрезвычайные ситуации.

Женьчжень Сун из Чжэнчжоуского университета промышленных технологий, и ее коллеги уверяют, что система предупреждения остается эффективной на расстоянии до 30 метров, передает techno.nv.ua со ссылкой на techxplore.com

Одежда содержит встроенные компьютерные компоненты, встроенные непосредственно в материал, с датчиками, которые контролируют окружающую среду и запускают предупреждения. Испытания показали, что система предупреждения остается эффективной на расстоянии до 30 метров (98 футов) в полной темноте, тогда как специальный модуль обнаружения падений выявлял инциденты менее чем за полсекунды, оставляя достаточно времени для срабатывания интегрированной системы защиты.

В исследовании также подчеркивается потенциал умной одежды для обеспечения мониторинга, обратной связи и автоматизированных ответов, оставаясь при этом пригодной для ношения в повседневной жизни. Таким образом, работа устраняет пробел в существующих вспомогательных технологиях. В то время как белые трости и портативные устройства для навигации сосредоточены на избегании препятствий и навигации, исследователи утверждают, что меньше внимания уделяется экстренным уведомлениям и защите от ударов.

Исследователи объясняют, что для широкого внедрения этой технологии необходимо устранить некоторые препятствия. Встроенные компоненты снижают комфорт, долговечность некоторого оборудования еще не проверена в течение длительного времени, а качество производства может отличаться в зависимости от масштаба. Они также определяют кибербезопасность, конфиденциальность данных и регулирование как сферы, требующие дальнейшего развития.

«Качество аппаратного обеспечения различных встроенных устройств не может быть полностью гарантировано во время массового производства, а некоторые продукты не прошли испытания на срок службы. В будущем управление группами пользователей и обслуживание могут осуществляться через облачную платформу», - отметили авторы работы.