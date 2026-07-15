В Китае пациенту впервые установили чип в мозг для восстановления функций руки.

В больнице Хаушань при Фуданьском университете в Шанхае врачи провели первую клиническую операцию по установке нейрокомпьютерного импланта в мозг. Устройство помогло пациенту восстановить подвижность руки.

В марте Государственное управление по надзору за медицинскими препаратами КНР одобрило систему для применения. Первым пациентом, которому врач назначил операцию, стал местный житель, попавший в ДТП 10 лет назад. Он получил травму спинного мозга, из-за которой потерял возможность сжимать пальцы и брать в руку предметы, передает yicai.com

После комплексного обследования медики вживили в мозг пациента чип, который считывает нейронные импульсы и передаёт их на роботизированную перчатку. Внешнее устройство компенсирует утраченные функции конечности.

Сейчас состояние человека стабильное, жизненные показатели остаются в норме. Сигналы активности мозга передаются чётко, заявляют медики. Китайское правительство планирует и дальше развивать индустрию нейрокомпьютерных интерфейсов и другие технологии будущего.