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15 Июля 2026, 16:07
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В Китае пациенту впервые установили чип в мозг для восстановления функций руки

В больнице Хаушань при Фуданьском университете в Шанхае врачи провели первую клиническую операцию по установке нейрокомпьютерного импланта в мозг. Устройство помогло пациенту восстановить подвижность руки.

В Китае пациенту впервые установили чип в мозг для восстановления функций руки.
В Китае пациенту впервые установили чип в мозг для восстановления функций руки.

В марте Государственное управление по надзору за медицинскими препаратами КНР одобрило систему для применения. Первым пациентом, которому врач назначил операцию, стал местный житель, попавший в ДТП 10 лет назад. Он получил травму спинного мозга, из-за которой потерял возможность сжимать пальцы и брать в руку предметы, передает yicai.com

После комплексного обследования медики вживили в мозг пациента чип, который считывает нейронные импульсы и передаёт их на роботизированную перчатку. Внешнее устройство компенсирует утраченные функции конечности.

Сейчас состояние человека стабильное, жизненные показатели остаются в норме. Сигналы активности мозга передаются чётко, заявляют медики. Китайское правительство планирует и дальше развивать индустрию нейрокомпьютерных интерфейсов и другие технологии будущего.

Источник
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