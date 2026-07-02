В Китае начали принимать заказы на робота-компаньона с ИИ.

Новый робот умеет поддерживать разговор, держать за руку и подстраиваться под владельца, но вопросы доверия и «зловещей долины» остаются открытыми.

Китайская компания UBTech представила человекоподобного робота U1, созданного для общения, эмоциональной поддержки и повседневной помощи. Как сообщает агентство AFP, разработчики называют его первым в мире полноразмерным ультрареалистичным гуманоидом, рассчитанным на массовое производство. Компания уже получила более 13,3 тысячи предварительных заказов, а первые поставки запланированы на сентябрь.

Робот, который выслушает и поддержит

Внешне U1 максимально напоминает человека. Металлический каркас покрыт эластичной искусственной кожей, а в глаза встроены камеры, в грудную часть — датчики, а также микрофоны, позволяющие распознавать речь и окружающие звуки.

Робот умеет поддерживать разговор с помощью искусственного интеллекта, реагировать на эмоциональное состояние пользователя и со временем запоминать особенности общения. Если система замечает признаки усталости или стресса, она может предложить слова поддержки, напомнить о приеме лекарств, обратить внимание на возможные проблемы со здоровьем или даже предложить вместе посмотреть футбольный матч.

За дополнительную плату внешность андроида можно изменить так, чтобы он напоминал близкого человека, знаменитость или вымышленного персонажа.

«Наши бионические роботы могут сопровождать вас всю жизнь», — заявил на презентации в Шэньчжэне руководитель бренда UWorld Майкл Там.

«Он никогда тебя не предаст, всегда будет тебе верен и будет любить тебя безоговорочно».

Для кого создан U1

По словам разработчиков, основная аудитория — одинокие люди и пожилые пользователи. В Китае, по оценке компании, насчитывается около 120 миллионов одиноких людей и более 320 миллионов жителей старше 60 лет.

«Эти люди испытывают огромную потребность в общении», — отметил Там.

При этом возможности устройства пока ограничены. Робот способен двигать головой, глазами и ртом, а одного заряда батареи хватает примерно на четыре часа. Убирать дом или готовить еду он не умеет. В компании также отдельно подчеркнули, что U1 не предназначен для интимных отношений.

Почему эксперты относятся к новинке осторожно

По мнению аналитика исследовательской компании Omdia Лиан Джи Су, подобные роботы действительно могут оказаться полезными, особенно в сфере ухода за пожилыми людьми и психологической поддержки. Однако им еще предстоит преодолеть эффект «зловещей долины» — явление, при котором почти человеческая внешность вызывает у людей скорее тревогу, чем симпатию.

Параллельно специалисты напоминают и о других рисках. Чем сильнее люди начинают доверять цифровым собеседникам, тем чаще возникают вопросы о защите персональных данных и эмоциональной зависимости от искусственного интеллекта. В UBTech утверждают, что вся информация, собираемая роботом, шифруется и не используется для обучения языковых моделей.

Китай остается одним из мировых лидеров в области человекоподобной робототехники. По данным Barclays, в прошлом году на страну пришлось около 85% всех установленных в мире гуманоидных роботов. Власти считают это направление стратегически важным, а более 140 китайских компаний уже представили свыше 330 моделей таких устройств.