Nvidia пообещала сделать человекоподобных роботов безопаснее для людей
Nvidia работает над проектом, направленным на то, чтобы сделать человекоподобных роботов безопаснее при их деятельности вблизи людей.
Прежде чем доверять машинам тесное взаимодействие с человеком, необходимо научить их принимать правильные решения в доли секунды, сообщает Bloomberg.
Крупнейший в мире производитель оборудования для систем искусственного интеллекта предлагает полупроводниковые компоненты и ПО, способные обеспечить роботам полноценное взаимодействие с людьми, даже если требуется физический контакт. Разработанное на основе систем автопилота ПО Nvidia Halos призвано стать основой для компьютеров, способных помочь роботам в более полной мере понимать происходящее вокруг них. Робототехника обещает стать крупным рынком в области ИИ — к 2035 году сегмент человекоподобных роботов, по оценкам аналитиков Barclays, будет приносить $200 млрд.
Отрасли придётся преодолеть ряд препятствий. Существующие системы безопасности заставляют роботов останавливаться или замедляться, когда существует вероятность контакта с человеком. Это снижает их производительность. Защитные меры также препятствуют их совместной работе, например, передаче предметов другим роботам, или помощи в подъёме тяжёлых объектов.
Nvidia планирует обеспечить необходимыми технологиями таких роботов как Agility Digit — машины смогут принимать собственные решения на основе анализа происходящего вокруг. Для этого потребуется специальное оборудование, предупредили в компании: она предлагает Halos в качестве операционной системы на платформе IGX Thor. Машины также смогут подключаться к внешним датчикам. Так, автономный погрузчик сможет обращаться к камерам на складе, чтобы посмотреть, что происходит за углом, и принять решение, может ли он продолжать движение на полной скорости, или ему придётся замедлиться, чтобы не допустить столкновения.
Nvidia является самой дорогой компанией в мире, и значительную часть своей выручки она получает от чипов для центров обработки данных с искусственным интеллектом. Компания постепенно наращивает своё присутствие и в других областях, зачастую предлагая свои решения бесплатно, чтобы расширить сферу применения ИИ. Nvidia построила лабораторию, где производители роботов и их клиенты смогут проводить испытания на безопасность, прежде чем подавать в регулирующие органы заявки на необходимые сертификаты. Инженеры Nvidia помогают с предварительной проверкой и при необходимости — в доработках.
Ограничения для роботов отличаются от ограничений для беспилотных транспортных средств, которым для корректной работы, как правило, достаточно избегать контакта с людьми и другими объектами. Робот должен понимать, к чему можно прикасаться, что нельзя передвигать, и к чему нельзя прикладывать силу. Нерешённых проблем пока множество, указывают эксперты, но возможности робототехники уже достаточно велики, чтобы отрасль могла учиться поэтапно. В перспективе на основе промышленных роботов будет построены машины, способные помогать человеку по дому. Пока робототехника развивается по направлению складского хозяйства и логистики — она уже готова перейти в розничную торговлю, здравоохранение и строительство, указывают опрошенные Bloomberg эксперты.