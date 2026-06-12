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nv.ua logonv
12 Июня 2026, 23:44
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Четвероногие машины от Hyundai будут патрулировать футбольные стадионы

Hyundai отправила более полутора тысяч транспортных средств и новейших роботов для логистики и управления объектами на чемпионат мира по футболу 2026 года в Северной Америке.

Четвероногие машины от Hyundai будут патрулировать футбольные стадионы.
Четвероногие машины от Hyundai будут патрулировать футбольные стадионы.

Технологической новинкой турнира стали четыре специально настроенных робота-собаки Spot от компании Boston Dynamics, принадлежащей Hyundai Motor Group. Они будут работать в Международном центре вещания в Далласе, а также на стадионах в Нью-Йорке и Нью-Джерси, передает techno.nv.ua

Spot способны самостоятельно ориентироваться в сложных пространствах и безопасно передвигаться среди людей. По информации производителя, машины будут осуществлять патрулирование, проводить проверки в режиме реального времени и помогать контролировать зоны скопления большого количества болельщиков.

Роботы-собаки впервые привлекаются к работе на мероприятиях под эгидой FIFA. Чемпионат мира станет масштабным испытанием автономных технологий за пределами контролируемых заводских условий.

Помимо робототехнической программы, Hyundai организовала масштабное транспортное обеспечение во всех 16 городах-хозяевах чемпионата.

Автопарк насчитывает 994 легковых автомобиля и 506 автобусов, которые будут перевозить команды, официальных лиц, прессу и персонал в США, Канаде и Мексике. Организаторам предоставили автомобили различных моделей марок Hyundai и Genesis, в том числе в гибридных модификациях.

Источник
nv.ua logonv
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