Четвероногие машины от Hyundai будут патрулировать футбольные стадионы
Hyundai отправила более полутора тысяч транспортных средств и новейших роботов для логистики и управления объектами на чемпионат мира по футболу 2026 года в Северной Америке.
Технологической новинкой турнира стали четыре специально настроенных робота-собаки Spot от компании Boston Dynamics, принадлежащей Hyundai Motor Group. Они будут работать в Международном центре вещания в Далласе, а также на стадионах в Нью-Йорке и Нью-Джерси, передает techno.nv.ua
Spot способны самостоятельно ориентироваться в сложных пространствах и безопасно передвигаться среди людей. По информации производителя, машины будут осуществлять патрулирование, проводить проверки в режиме реального времени и помогать контролировать зоны скопления большого количества болельщиков.
Роботы-собаки впервые привлекаются к работе на мероприятиях под эгидой FIFA. Чемпионат мира станет масштабным испытанием автономных технологий за пределами контролируемых заводских условий.
Помимо робототехнической программы, Hyundai организовала масштабное транспортное обеспечение во всех 16 городах-хозяевах чемпионата.
Автопарк насчитывает 994 легковых автомобиля и 506 автобусов, которые будут перевозить команды, официальных лиц, прессу и персонал в США, Канаде и Мексике. Организаторам предоставили автомобили различных моделей марок Hyundai и Genesis, в том числе в гибридных модификациях.