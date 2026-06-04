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focus.ua logofocus
4 Июня 2026, 15:24
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Аналитики прогнозируют тотальный дефицит телефонов в 2026 году

Продолжающийся кризис поставок памяти грозит вытеснить с рынка недорогие смартфоны, что приведет к проблемам для всей отрасли.

Аналитики прогнозируют тотальный дефицит телефонов в 2026 году.
Аналитики прогнозируют тотальный дефицит телефонов в 2026 году.

2026 год, похоже, станет плохим годом для индустрии смартфонов, поскольку прогнозируется, что поставки сократятся на 13,9% в годовом исчислении, говорится в отчете аналитической компании Counterpoint. Это будет означать отгрузку 1,08 миллиарда единиц, что является самым низким годовым объемом с 2013 года, пишет techradar.com.

Ранее эксперты из Counterpoint прогнозировали падение на 12,4%, но теперь называют другие цифры, так как ситуация становится еще хуже, чем предполагалось, сообщает focus.ua

Эта тенденция к снижению в значительной степени обусловлена продолжающимся кризисом поставок памяти, поскольку искусственный интеллект поглощает большую часть доступной оперативной памяти, что приводит к резкому росту цен. В результате, по прогнозам Counterpoint, "сегмент телефонов дешевле 150 долларов фактически исчезнет навсегда на некоторых рынках".

С исчезновением дешевых телефонов особенно тяжело придется брендам, ориентированным на бюджетные устройства и развивающиеся рынки, что отчасти объясняет, почему Samsung и Apple считаются "наиболее защищенными" брендами — а также наличием интегрированных цепочек поставок.

В результате, по прогнозам Counterpoint, поставки iPhone в этом году останутся примерно на том же уровне, что и в следующем, и вырастут на 5%. Samsung, тем временем, может столкнуться с падением на 4% в этом году, что значительно меньше, чем в целом по отрасли.

Единственный другой бренд, который, по мнению Counterpoint, находится в хорошем состоянии, — это Huawei, которому удалось вырасти на 1% в первом квартале года. По всей видимости, это было достигнуто за счет сохранения цен на прежнем уровне для увеличения доли рынка.

Напротив, поставки Xiaomi в первом квартале упали больше, чем у любого другого из пяти ведущих брендов телефонов, — на 19%.

Однако главным победителем во всей этой ситуации, похоже, станет рынок восстановленных телефонов, который, по прогнозам, вырастет на 13% в этом году, поскольку новые телефоны становятся слишком дорогими для многих покупателей.

Компания Counterpoint прогнозирует, что рынок не восстановится до 2028 года, но к тому времени ситуация может сильно измениться, если некоторые бренды не смогут пережить кризис.

Источник
focus.ua logofocus
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