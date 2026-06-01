Будущий складной iPhone показали на видео.

Судя по опубликованным материалам, дизайн устройства соответствует ранее появившимся утечкам. Смартфон получит широкий форм-фактор как в сложенном, так и в раскрытом состоянии, что отличает его от ряда существующих складных моделей, сообщает gazeta.ru

Внешне новинка частично напоминает iPhone Air, представленную Apple в 2025 году. В частности, сходство прослеживается в оформлении основного блока камер. Однако в складной версии модуль занимает не всю ширину корпуса и включает два объектива.

Макет также указывает на наличие двух физических кнопок на боковой грани устройства. По мнению наблюдателей, одна из них может совмещать функции кнопки питания и сканера отпечатков пальцев. Это согласуется с предыдущими утечками, согласно которым Apple отказалась от системы распознавания лица Face ID в складной модели из-за конструктивных ограничений.

Apple пока не подтверждала разработку устройства и не раскрывала никаких официальных характеристик. Неизвестным остается даже название будущей новинки, хотя большинство источников используют обозначение iPhone Fold или iPhone Ultra.

Презентация iPhone Ultra ожидается в сентябре вместе с флагманскими iPhone 18 Pro и Pro Max, тогда как базовый iPhone 18 — в начале 2027 года.