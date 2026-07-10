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meduza.io logomeduza
10 Июля 2026, 18:57
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OpenAI закроет свой ИИ-браузер Atlas: его запустили меньше девяти месяцев назад

Компания OpenAI сообщила, что прекращает поддержку собственного браузера Atlas, созданного на базе ИИ. Часть его функций станет доступна в десктопном приложении чат-бота ChatGPT и расширении для Google Chrome.

OpenAI закроет свой ИИ-браузер Atlas: его запустили меньше девяти месяцев назад.
OpenAI закроет свой ИИ-браузер Atlas: его запустили меньше девяти месяцев назад.

Представитель продуктовой команды OpenAI Джеймс Сан уточнил, что Atlas будет доступен как минимум до 9 августа 2026-года. Таким образом, браузер просуществует на рынке меньше года, передает meduza.io

Решение закрыть Atlas приняли через четыре месяца после того, как директор по приложениям Фиджи Симо призвала команду сократить количество второстепенных проектов. Вскоре после этого OpenAI закрыла Sora — ИИ-генератор коротких видео.

OpenAI представила ИИ-браузер ChatGPT Atlas на презентации 21 октября 2025 года. По словам разработчиков, они хотели переосмыслить то, как люди пользуются интернетом. При этом компания выпустила такой продукт одной из последних среди технологических гигантов, занимающихся искусственным интеллектом.

В первых обзорах западные журналисты отмечали, что пока Atlas уступает другим браузерам по своим возможностям. В том числе тем, у которых нет встроенного ИИ. В частности, отмечалось, что Atlas плохо работает как поисковая система: часто выдает нерелевантные ответы и ограничивает количество ссылок на первоисточники.

Источник
meduza.io logomeduza
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