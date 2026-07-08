OpenAI научила голосовой ChatGPT вести более естественный диалог.

OpenAI выпустила две новые голосовые модели — GPT-Live-1 и GPT-Live-1 mini.

По заявлению компании, они существенно улучшают работу голосового режима ChatGPT, передает nv.ua

Предыдущую версию, Advanced Voice Mode, компания запустила летом 2024 года. Эта система работала по пошаговой модели, отвечая лишь после того, как пользователь замолкал. Из-за этого диалог получался прерывистым, а короткую паузу модель часто принимала за конец запроса и перебивала собеседника.

GPT-Live построена на дуплексной архитектуре и одновременно обрабатывает входящие данные и формирует ответ. Если запрос требует рассуждения, поиска в сети или других агентных возможностей, модель обращается к другим системам OpenAI, в частности к GPT-5.5. Они работают в фоновом режиме, поэтому разговор можно не прерывать.

«Это позволяет модели вести более естественный диалог, лучше чувствовать время и даже выполнять перевод в реальном времени», — поясняет OpenAI.

Модели можно перебить в любой момент или попросить говорить медленнее. Пока пользователь говорит, система подтверждает, что слушает, короткими «мгм» и «понятно». По заявлению OpenAI, новые модели лучше сохраняют концентрацию при наличии посторонних шумов.

Голосовой режим теперь отображает визуальные карточки с информацией о погоде, спорте, акциях и других темах, а также поддерживает загрузку изображений и файлов и поиск в Сети.

Компания также внедрила в ChatGPT Voice новые защитные механизмы. Родители и опекуны могут отключить голосовой режим для подростков с помощью функций родительского контроля. Если доступ предоставлен, но система обнаружит попытку перевести разговор на тему причинения себе вреда, она уведомит об этом родителей.

«Когда система обнаруживает потенциально опасный ответ, она может направить модель к более безопасному варианту, показать дополнительные предупреждения о безопасности или завершить голосовой разговор в случаях повышенного риска», — отмечает компания.

Сегодня для ChatGPT на Android, iOS и в веб-версии разворачивают GPT-Live. Для подписчиков тарифов Go, Plus и Pro основной станет версия GPT-Live 1, а бесплатные аккаунты по умолчанию получат более компактную Live-1 mini.