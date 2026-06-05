Обновление iOS заставит вышедшие iPhone работать от одного заряда дольше.

Об этом сообщил журналист Марк Гурман, по данным которого новая версия операционной системы будет сосредоточена на исправлении ошибок и повышении производительности, передает macrumors.com

По словам Гурмана, компания внедряет оптимизации, направленные на снижение энергопотребления устройств. При этом пока неизвестно, будет ли Apple официально сообщать, насколько именно увеличится время работы смартфонов от одного заряда.

Кроме того, в iOS 27 изменится работа уведомлений. Согласно утечке, они будут появляться не сверху экрана, а выезжать с левой стороны. Для открытия Центра уведомлений пользователям потребуется провести пальцем вниз от верхнего левого угла дисплея.

Если провести вниз в области Dynamic Island, вместо Центра уведомлений будет открываться новый интерфейс Search or Ask, связанный с обновленной Siri. Предполагается, что эта функция может быть доступна только на iPhone 15 Pro и более новых моделях с поддержкой Apple Intelligence.

Ожидается, что Apple представит iOS 27 на конференции WWDC 2026, которая пройдет 8 июня.