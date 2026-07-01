theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
1 Июля 2026, 18:54
11
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Маск опубликовал видео с тестированием машины Tesla без руля и педалей

Глава Tesla Илон Маск опубликовал в X (Twitter) видеозапись испытаний серийной версии беспилотного автомобиля Tesla Cybercab, не оснащенного рулем и педалями.

Маск опубликовал видео с тестированием машины Tesla без руля и педалей.
Маск опубликовал видео с тестированием машины Tesla без руля и педалей.

Тесты проходят в американском Остине (штат Техас), при этом на пассажирском сиденье пока находится сотрудник, контролирующий безопасность, передает techcrunch.com

Испытания проходят почти через два года после презентации Cybercab, который Tesla позиционирует как полностью автономное роботакси, вызываемое через фирменное мобильное приложение. Около года назад компания также начала тестировать сервис роботакси в Остине с использованием кроссоверов Model Y, часть которых эксплуатировалась с присутствием сотрудников безопасности.

В последние недели Tesla испытывала прототипы Cybercab с рулем и педалями в нескольких городах США, а также разместила сотни таких автомобилей на парковках, что вызвало предположения о скором запуске масштабной сети роботакси.

Как отмечает издание, одним из факторов, способных ускорить запуск Cybercab, может стать инициатива Национального управления безопасностью дорожного движения США (NHTSA), предложившего отказаться от обязательного наличия педалей тормоза в автомобилях, предназначенных исключительно для автоматизированного управления. Документ пока находится на стадии общественного обсуждения, однако ожидается, что его примут до конца года.

Tesla рассчитывает конкурировать с лидером рынка роботакси Waymo за счет собственного производства автомобилей и программного обеспечения, а также использования исключительно камер вместо более сложного набора датчиков, включающего лидары и радары.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте