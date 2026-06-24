Илон Маск утратил статус триллионера.

Богатейший житель планеты обеднел до $957 млрд, следует из подсчетов Bloomberg. Его капитал превысил $1 трлн менее двух недель назад после IPO SpaceX.

Состояние американского бизнесмена Илона Маска опустилось ниже $1 трлн и на данный момент составляет $957 млрд, следует из данных индекса миллиардеров Bloomberg

В то же время, по подсчетам Forbes, у Маска до сих пор $1,1 трлн.

Маск стал первым триллионером в истории 12 июня.

В начале основной сессии во вторник, 23 июня, акции SpaceX подешевели на 3,9%, до $148,57, а капитализация компании снизилась до $1,99 трлн. Таким образом, впервые с момента рекордного IPO капитализация SpaceX упала ниже $2 трлн, она заняла седьмое место в рейтинге крупнейших публичных компаний мира.