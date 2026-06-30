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30 Июня 2026, 21:38
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Forbes: Cостояние Илона Маска вновь достигло отметки в $1 трлн

Состояние американского предпринимателя Илона Маска вновь достигло отметки в $1 трлн.

Forbes: Cостояние Илона Маска вновь достигло отметки в $1 трлн.
Forbes: Cостояние Илона Маска вновь достигло отметки в $1 трлн.

Об этом сообщил журнал Forbes

«Илон Маск вновь стал триллионером. <...> Акции SpaceX и Tesla выросли, <...> что увеличило его чистый капитал более чем на $65 млд», — говорится в сообщении.

По данным Forbes Real-Time Billionaires, состояние Маска составляет $1 трлн.

В июне состояние Маск опустилось ниже $1 трлн на фоне падения стоимости акций SpaceX. На тот момент он пробыл триллионером менее двух недель, после первичного публичного размещения акций компании.

До этого Маск рассказывал, что его налоговые выплаты были столь велики, что вызвали сбой в компьютерной системе Налоговой службы США. По его словам, ведомству пришлось обновить программное обеспечение, чтобы обработать данные.

Источник
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