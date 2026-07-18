МВФ провел симуляцию «ИИ-апокалипсиса»: главная угроза - не роботы-убийцы.

Международный валютный фонд провел в декабре в Вашингтоне закрытую симуляцию с участием 50 экспертов по финансам и технологиям, чтобы смоделировать, как искусственный интеллект может подорвать мировую экономику.

Об этом пишет Bloomberg. Участники — в том числе представители Google DeepMind, корпорации Rand и совета управляющих ФРС — разделились на шесть групп и в течение двух дней обсуждали влияние ИИ на налоговые системы, госрасходы и ВВП. В итоге они пришли к выводу, что наиболее реалистичный «сценарий конца света» связан не с роботами-убийцами, а с эрозией подоходного налога, передает theins.ru

Со времен первой промышленной революции государства живут за счет налогов на труд. По оценке Rand, в 2024 году 66% федеральных доходов США обеспечили индивидуальные подоходные и зарплатные налоги. При этом ИИ уже угрожает целым категориям «белых воротничков»: банки Standard Chartered и HSBC готовят сокращения, а программирование, согласно мартовскому исследованию Anthropic, станет профессией, наиболее подверженной влиянию ИИ. Исчезновение высокооплачиваемых рабочих мест означает, что даже небольшой рост безработицы непропорционально ударит по бюджетам государств. Доходы упадут одновременно с ростом расходов на пособия и переобучение.

Симуляция МВФ рассматривала два сценария, в которых ИИ достигает уровня эксперта-человека в течение пяти лет. В первом внедрение замедляют общественное сопротивление и регулирование. Во втором, названном «безудержной диффузией», ИИ контролируют несколько технологических гигантов, и он выполняет огромный спектр задач с минимальным участием человека. В этом случае налоговая эрозия сильнее всего бьет по странам, которые потребляют, а не производят ИИ-сервисы, — то есть по всем, кроме США и Китая. В апрельском отчете по итогам учений МВФ заключил, что ИИ следует рассматривать «как беспрецедентный макроэкономический переход, а не обычный технологический шок».

Экономисты предлагают четыре типа решений: повышение налогов на богатство и роскошь, рост налогов на потребление, увеличение корпоративных налогов или введение налога на ИИ-токены и вычисления. Но у каждого варианта есть проблемы. По оценке экономиста Университета Вирджинии Ли Локвуда, замещение подоходных налогов в США потребовало бы налога на потребление около 33%. Тем временем Франция не смогла провести налог в 2% на состояния свыше €100 млн ($115 млн), а корпорации с армиями налоговых консультантов облагать гораздо сложнее, чем работников. Налог на ИИ-токены потребовал бы глобальных соглашений, в том числе между США и Китаем.

Как ранее писал The Insider, массовые увольнения, которые компании связывают с развитием ИИ, уже идут. Oracle весной уволил 30 тысяч сотрудников, заменив их нейросетью, Meta сокращает около 8 тысяч человек, а всего с начала 2026 года мировой технологический сектор потерял почти 135 тысяч рабочих мест. При этом пока сокращения составляют незначительную долю рынка труда, а уволенные, судя по всему, находят новую работу — экономика США в 2025 году выросла на 2,1%.