Лучшее время для покупки смартфона было в прошлом году: они станут роскошью.

По его словам, привычная для рынка модель, при которой производители каждый год предлагают больше памяти за те же деньги, перестает работать. Память становится одним из самых дорогих компонентов смартфона и в отдельных случаях может оказаться главным драйвером себестоимости устройства.

Причина — стремительный рост спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта. Те же типы памяти, которые используются в смартфонах, нужны дата-центрам для ИИ-инфраструктуры. Крупные технологические компании заранее выкупают производственные мощности, поэтому производители телефонов теперь конкурируют за компоненты не только друг с другом, но и с рынком ИИ.

Пэй утверждает, что в некоторых случаях стоимость памяти уже выросла до трех раз, но подорожание продолжится, как и рост цен для конечного потребителя. Особенно уязвимыми могут оказаться недорогие и среднебюджетные модели: в них память занимает большую долю себестоимости, поэтому рост цен сложнее компенсировать без ухудшения характеристик.

По словам главы Nothing, у брендов остается два основных варианта: повышать цены на устройства или урезать спецификации. При этом дефицит нельзя быстро решить дополнительными закупками — производители получают только тот объем компонентов, который им готовы выделить поставщики.

Пэй также предупредил, что в ближайший сезон распродаж покупателям не стоит ждать привычных крупных скидок. По его словам, если пользователь давно планировал обновить смартфон, откладывать покупку может быть не лучшей стратегией.

На фоне роста цен производителям, вероятно, придется меньше полагаться на гонку характеристик и чаще конкурировать за счет дизайна, программных функций и общего пользовательского опыта.

Рост цен уже начался. Те, кто предпочитают флагманы, этого не видят, так как та же Apple пока что компенсирует рост цен на комплектующие за счет своей маржи (плюс все еще может выкупать у производителей память в приоритетном порядке). Но вот небольшие китайские бренды оставлять цены прежними не в состоянии, поэтому уже в этом году мы увидим, как драматически вырастут цены и ухудшатся характеристики.