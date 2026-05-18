18 Мая 2026, 16:40
7 096
Глава Xiaomi предупредил о росте цен на флагманские смартфоны до 1 500 долларов

Президент Xiaomi Лу Вэйбин предупредил, что цены на некоторые высококлассные телефоны в Китае могут в конечном итоге превысить отметку в 10 000 юаней (около 1 500 долларов), причем уже к концу 2026 года.

Для сравнения, в Китае Xiaomi 17 Ultra в версии 12 ГБ + 512 ГБ стоил от 7 000 юаней (около 980 долларов США) при запуске в декабре прошлого года, сообщают китайские СМИ.

По словам Лу, одной из главных причин является цена на память. Стоимость DRAM и NAND-флэш-памяти резко выросла, и, как утверждает Xiaomi, производителям смартфонов становится все труднее компенсировать этот рост. Лу упомянул, что цены на будущие устройства, включая такие телефоны, как Xiaomi 17 Max , все еще обсуждаются внутри компании, поскольку стоимость компонентов остается нестабильной.

Он также отметил, что производители не могут быстро решить проблему с поставками. Строительство нового завода по производству памяти может занять несколько лет от начала до массового производства, в то время как спрос продолжает быстро расти, особенно из-за серверов для искусственного интеллекта и высокопроизводительного вычислительного оборудования. Лу считает, что давление на цены на память может сохраняться до 2027 года, а возможно, и до 2028 года.

